Будут ли переносить осенние каникулы: точные даты отдыха детей

С 1 сентября в Украине стартовал новый учебный год. Стоит сказать, что хоть и военное положение объявлено по всей стране и угроза ракетных ударов также есть по всей стране, но учебные заведения в зависимости от географического расположение функционируют по-разному. Следовательно, для части детей 1 сентября началось офлайн, а для другой части пришлось начинать обучение дистанционно. Каникулы, независимо от формы обучения должны быть по плану. Хоть некоторые исключения все-таки могут быть. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Styler".

Дети. Фото: из открытых источников

Большинство школ в Украине работают по семестровой системе (два семестра с отдыхом). В таких школах осенние каникулы стоит ожидать с 24 по 30 октября 2022 года.

Если же ваш ребенок учится в учебном заведении, где действует триместровая система с модулями (преимущественно, в лицеях и колледжах). Здесь осенние каникулы имеют другой график: первые – с 3 по 9 октября 2022 года. Вторые – с 21 по 27 ноября 2022 года.

Что касается возможного смещения даты каникул, то это может произойти только, если повлияет военная и эпидемиологическая ситуации в Украине. Также на дату каникул могут повлиять погодные условия в тех школах, где дети обучаются офлайн. Если температурный режим в учебных заведениях будет слишком низким, то детей могут отправить на каникулы или продлить их.

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