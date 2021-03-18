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Будущие украинские водители будут сдавать на права по новым правилам: подробности

Нововведение начнет действовать с 6 апреля

сегодня, 15:54
Автор:

Елизавета Черных

Украинцы, которые хотят получить водительское удостоверения, будут сдавать экзамены по новым правилам. Об этом сообщили на сайте Главного сервисного центра МВД, передает ТСН. 

Будущие украинские водители будут сдавать на права по новым правилам: подробности

Будущие украинские водители будут сдавать на права по новым правилам - фото из открытых источников

Таким образом, начиная с 6 апреля, будущие водители будут сдавать на права по новым экзаменационным билетам. Они будут  актуализированы в соответствии с действующим законодательством, а билеты, которые устарели, будут заменены. 

Сообщается, что изменения будут также вноситься в электронный тренажер с целью проверки знаний Правил дорожного движения, который можно найти на официальном сайте ведомства. По данным издания, новая часть экзамена будет содержать перечень интересных ситуаций, с которыми нередко сталкиваются участники дорожного движения, в частности водители.  

Согласно официальной информации, еще четыре месяца ведомство запустил "Банк экзаменационных вопросов по ПДД". Сообщается, что и преподаватели профильных учебных заведений и все желающие до сих пор предоставляют свои предложения касаемо вопросов к экзаменам. В учреждении сообщают, что за это время поступила всего 91 инициатива. 

Ранее портал "Комментарии" рассказывал, что в Украине вступили в силу изменения в правила дорожного движения, касающиеся перевозки детей в автокреслах. Отныне норма зависит не от возраста ребенка, а роста. Так, запрещается без соответствующих удерживающих систем перевозить детей, рост которых меньше 145 см. Этот запрет распространяется и касательно заднего сиденья мотоцикла и мопеда. Исключением является транспорт, который осуществляет регулярные, регулярные специальные и нерегулярные пассажирские автобусные перевозки, а также специализированный транспорт.


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Источник: https://tsn.ua/ru/auto/news/ukrayina/buduschie-ukrainskie-voditeli-budut-sdavat-na-prava-po-novym-pravilam-chto-izvestno-1746835.html
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