В Украине новые правила перевозки детей в авто: что изменилось

В Украине вступили в силу изменения в правила дорожного движения, касающиеся перевозки детей в автокреслах. Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель начальника патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий.

Фото из открытых источников

Согласно соответствующему постановлению Кабмина, детская удерживающая система — это устройство, которое удерживает ребенка в сидячем или наклонном положении. В случае столкновения или резкого торможения это уменьшит опасность травмирования ребенка, потому что подвижность его тела ограничена.

Отныне норма зависит не от возраста ребенка, а роста. Так, запрещается без соответствующих удерживающих систем перевозить детей, рост которых меньше 145 см. Этот запрет распространяется и касательно заднего сиденья мотоцикла и мопеда. Исключением является транспорт, который осуществляет регулярные, регулярные специальные и нерегулярные пассажирские автобусные перевозки, а также специализированный транспорт (медицинской помощи, полиции, спасателей и т.д.).

Добавим, дети должны находиться в детских удерживающих системах в пристегнутом положении. Нельзя перевозить их в первом ряду. Исключение предусмотрено для детей до трех лет, но есть нюанс: допускается детская удерживающая система в легковом авто на месте для сидения первого ряда, которая должна быть установлена против направления движения с обязательным отключением фронтальной подушки безопасности.

Билошицкий отметил, что за прошедший год в Украине произошло 4432 ДТП с участием детей, в которых 168 детей погибли и 3957 — травмированы.

Штрафы за неправильную перевозку детей составляют от 510 до 850 гривен.

Напомним, Гетманцев объяснил, сколько будет стоить украинцам растаможивание машины на еврономерах.

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