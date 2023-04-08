Будет ли выходной после Пасхи

Как передает портал "Комментарии", в 2023 году Пасху христиане православного обряда отмечают в воскресенье, 16 апреля. Традиционно в Украине понедельник после воскресенья, в которое отмечали Пасху, был выходным днем. Однако из-за действующего военного положения в Украине привычных трех выходных на Пасху не будет.

Пасха. Фото: из открытых источников

В трудовом законодательстве говориться, что, если праздничный или нерабочий день совпадает с выходным днем (суббота и воскресенье), выходной день переносят на следующий после праздничного или нерабочего. Но уже второй год подряд в Украине продолжает полномасштабное вторжение российских войск, соответственно, в нашей стране действуют измененные нормы во время военного положения, которое было введено 19 февраля 2022 года. Потому понедельник, 17 апреля, будет обычным рабочим днем.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Читайте также на портале "Комментарии" — часть штурмовой авиации Республики Беларусь (РБ) получила способность наносить удары ядерным оружием, а с 3 апреля на одном из российских полигонов начали обучение белорусским расчетам порядка применения "Искандер-М". Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Похоже, Кремль на самом деле решил начать распространение ядерного вооружения. Эксперты проанализировали происходящее специально для издания "Комментарии".

Также издание "Комментарии" сообщало — что можно сказать о европейско-китайских переговорах на основании заявлений, которые уже сделали лидер Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин и президент Франции Эммануэль Макрон? Как расценивать призыв Си к Украине и РФ "поскорее" возобновить мирные переговоры, а также его очередное подчеркивание недопустимости применения ядерного оружия? Журналисты "Комментариев" с этими вопросами обратились к экспертам.



