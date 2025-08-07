Будет ли встреча с Трампом на следующей неделе: Путин дал прямой ответ

Российский диктатор Владимир Путин назвал ОАЭ одним из подходящих мест для его встречи с президентом США Дональдом Трампом. При этом глава Кремля подтвердил, что заинтересованность в саммите Россия-США проявлена с обеих сторон. Свое заявление российский диктатор сделал в интервью российским пропагандистским СМИ.

Трамп и Путин. Фото: из открытых источников

На уточнение от российских СМИ, кто выступил инициатором встречи между президентами РФ и США Путин ответил, что инициатива исходила от обеих сторон и кто первым "сказал слово" — не имеет значения.

Хозяин Кремля также подтвердил, что встреча должна состояться уже на следующей неделе и с большой вероятностью она пройдет в ОАЭ. Эту страну хозяин Кремля назвал одним из подходящих мест, где могла бы пройти встреча.

