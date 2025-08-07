К чему должны быть готовы украинцы: стало известно, о чем Путин хочет договориться с Трампом.

В то время как многие возлагают большие надежды на переговоры Трампа и Путина, следует понимать, о чем именно они должны договориться? Понятно, что Украина фактически должна признать Крым, Донецкую и Луганскую области российскими плюс отказаться от намерений освобождать силой оккупированные территории Херсонской и Запорожской областей. Россия же признает оккупированными Украиной те части Херсонской и Запорожской областей, которые она захватить не способна, и тоже не будет пытаться сделать это силой. Такое мнение высказал политический эксперт Александр Кочетков.

Трамп и Путин. Фото: из открытых источников

Политолог продолжает, к такому "справедливому миру" доплюсуют возобновление судоходства по Днепру, восстановление Каховского водохранилища с обязательной подачей воды в Крым, а также использование ЗАЭС для энергообеспечения оккупированных территорий. То есть Россия не будет менять собственную конституцию, куда она нагло вписала украинские территории, как свои. А вот Украина должна изменить свою Конституцию, чтобы вычеркнуть из нее намерение вступить в НАТО.

"Это намерение абсолютно декларативно, никакое полумертвое НАТО нам не светит и не нужно, перспектива за новыми оборонными союзами. Но попытка президента Зеленского поменять Конституцию Украины именно сейчас и именно так неизбежно приведет к очередному падению его рейтинга еще процентов на 10 по меньшей мере. И он перестанет быть фаворитом будущей президентской гонки. Не хотел бы быть президентским советником во время обсуждения этой коллизии. Но все в Офисе президента – кузнецы своего счастья. И несчастье тоже", – отметил эксперт.

Александр Кочетков замечает, что война продолжается и становится еще более жестокой, хотя это и трудно представить. Фактически своими заигрываниями вокруг встречи с Трампом путин получил время на то, чтобы его оккупанты прорвали фронт. Во что диктатор верит с последней надеждой смертельно больного.

