Какие территории потеряет Украина: стала известна ключевая тема разговора Трампа и Путина
Какие территории потеряет Украина: стала известна ключевая тема разговора Трампа и Путина

По информации Bloomberg, Трамп рассчитывает обсудить с Путиным «обмен территориями»

7 августа 2025, 14:37
Автор:
Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп сообщил западным партнерам, что рассчитывает в ходе встречи с российским диктатором Владимиром Путиным обсудить прекращение огня в Украине, а также ключевые темы, касаемо украинских территорий. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на источники.

Какие территории потеряет Украина: стала известна ключевая тема разговора Трампа и Путина

Трамп и Путин. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, что во время беседы с лидерами стран Европы и Украины 6 августа Дональд Трамп был "настроен оптимистично" по этому вопросу.

Президент США также предположил, что Владимир Путин будет готов вступить в мирные переговоры, если стороны будут обсуждать "вопрос об обмене территориями", сказали источники. Они не уточнили, о чем именно идет речь.

Отметим, ранее издание Onet сообщило, что спецпредставитель президента США Стив Уиткофф в ходе встречи с российским диктатором Владимиром Путиным озвучил "очень выгодное предложение", в частности, обещая постепенное снятие санкций и возвращение к импорту российских энергоресурсов.

Среди ключевых позиций, которые якобы были объявлены Уиткоффом в Москве: Украина и Россия заключат перемирие. Фактическое признание российских территориальных достижений путем отложения обсуждений этого вопроса на 49 или 99 лет. Отмена большинства санкций против России. Возвращение к импорту российского газа и нефти в долгосрочной перспективе. Отсутствие гарантий нерасширения НАТО. Отсутствие гарантий приостановить военную поддержку Украины.

Читайте также на портале "Комментарии" — наиболее положительно украинцы относятся к предложениям партнеров из ЕС по завершению войны. При этом со скепсисом настроены относительно взглядов США на завершение войны. И категорически против требования России капитулировать, приняв все требования Путина. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.





