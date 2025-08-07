На каких условиях украинцы готовы согласиться на завершение войны: новые данные КМИС

Наиболее положительно украинцы относятся к предложениям партнеров из ЕС по завершению войны. При этом со скепсисом настроены относительно взглядов США на завершение войны. И категорически против требования России капитулировать, приняв все требования Путина. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.

Опрос украинцев. Фото: из открытых источников

Социологи сознательно разделили условия для мира на три условных плана: США, Европы и Украины, и России.

По сравнению с маем 2025 года есть тенденция к росту доли тех, кто готов поддержать каждый из предложенных планов. Однако общая картина остается такой же и мирный план от России отвергается абсолютным большинством населения, а мирный план от США имеет больше противников, чем сторонников.

И, как и в мае 2025 года, единственный план, который может быть предметом дискуссий и одобрения украинской общественностью — совместный план от Европы и Украины.

Если говорить о требовании РФ капитулировать в войне, то в конце июля — начале августа, 76% украинцев категорически отвергают план России для установления мира (в мае было 82%) Могут согласиться на требования России – 17% (рост с 10% в мае).

Условный план США могут принять 39% респондентов, и этот показатель вырос с 29% в мае (в то же время, как и раньше, преимущественно респонденты подчеркивают, что этот вариант является трудным для них). При этом для большей части украинцев (49%) план является категорически неприемлемым (в мае было 62%).

Совместный план Европы и Украины готовы принять 54% (в мае было 51%). Считают этот план категорически неприемлемым — 30% (в мае — 35%).

Как отметил заместитель директора КМИС Антон Грушецкий, несмотря на агрессивные действия россиян на фронте и жестокие воздушные атаки гражданских городов за последние несколько месяцев, общественное мнение украинцев в вопросах войны и мира принципиально не изменилось.

"Украинцы по-прежнему демонстрируют открытость к переговорам и возможность пусть и неохотного, но одобрения сложных решений. Однако абсолютное большинство продолжают отвергать требования к капитуляции (чем является российский меморандум)", — сказал представитель КМИС.

