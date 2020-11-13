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Будет ли високосным 2021 год: как определить и что нельзя делать

Високосным является 2020 год

сегодня, 20:14
Автор:

Любовь Блажко

Многие уже начинают мучать себя вопросом "Будет ли следующий год високосным?". И если да, то нужно ли его опасаться? Но давайте сначала разберемся, как можно правильно это вычислить. 

Будет ли високосным 2021 год: как определить и что нельзя делать

Будет ли високосным 2021 год. Фото: unsplash

Оказывается, что проще некуда: год (цифру) нужно разделить на 4, и если в итоге вы получите целое число, то значит год будет високосным. Например, берем 2021 и делим на 4. Получается 505,25. Итак, можно выдохнуть, потому что следующий год не будет високосным!

С этим понятно, теперь давайте узнаем о главных суевериях високосного года. 

Наши предки с большой осторожностью относились ко всем событиям, которые происходили в високосный год. Именно поэтому вскоре начали появляться народные приметы, в которые до сих пор верят множество людей. 

Главная примета нам говорит, что в этот год категорически нельзя выходить замуж или жениться. Потому что такой брак закончится очень быстро, уверена общественность. 

Некоторые люди считают 29 февраля самым плохим днем для рождения ребенка. Но самый большой минус – этот человек может праздновать свой день рождения только раз в 4 года. Это даже трудно себе представить, правда?

В високосный год нежелательно начинать серьезные дела: строить дом, менять место работы, переезжать, создавать бизнес, делать серьезные покупки и вкладывать деньги. Любые кардинальные перемены в високосный год могут оказаться бесперспективными.

Верить в подобные суеверия или нет — выбор только за вами. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, пятница 13-е: что стоит знать об этом мистическом дне. 


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Источник: https://www.segodnya.ua/lifestyle/events/visokosnyy-li-2021-god-kak-pravilno-rasschitat-i-chto-nelzya-delat-1488875.html
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