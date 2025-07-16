Будет ли Украина со светом: в Минэнерго сделали заявление после обстрелов

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Кравцев Сергей
Несмотря на жестокие последствия обстрелов энергосистема Украины остается сбалансированной. Плановых отключений электроэнергии для населения не предусмотрено. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Министерства энергетики Украины.
Удары по энергетике Украины. Фото: из открытых источников
На утро среды восстановительные работы на поврежденных в результате вражеских обстрелов энергообъектах продолжаются. Энергетики применяют все необходимые меры для поддержания стабильной работы энергосистемы.
В то же время энергетики отметили, что сейчас проводятся плановые ремонтные работы по подготовке энергооборудования к: отопительному сезону, периодам повышенной летней нагрузки.
Что касается ситуация на Запорожской АЭС, то, как сообщили в Минэнерго, по состоянию на сегодняшнее утро уровень воды в пруду-охладителе составляет 13.75 м.
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