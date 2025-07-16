Будет ли Украина со светом: в Минэнерго сделали заявление после обстрелов

Несмотря на жестокие последствия обстрелов энергосистема Украины остается сбалансированной. Плановых отключений электроэнергии для населения не предусмотрено. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Министерства энергетики Украины.

Удары по энергетике Украины. Фото: из открытых источников

На утро среды восстановительные работы на поврежденных в результате вражеских обстрелов энергообъектах продолжаются. Энергетики применяют все необходимые меры для поддержания стабильной работы энергосистемы.

"По состоянию на 16 июля система сбалансирована, плановых ограничений для потребителей не предусмотрено", — добавили в министерстве.

В то же время энергетики отметили, что сейчас проводятся плановые ремонтные работы по подготовке энергооборудования к: отопительному сезону, периодам повышенной летней нагрузки.

"Призываем потребителей рационально использовать электроэнергию, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему", — добавили в Минэнерго.

Что касается ситуация на Запорожской АЭС, то, как сообщили в Минэнерго, по состоянию на сегодняшнее утро уровень воды в пруду-охладителе составляет 13.75 м.

"Этого достаточно для обеспечения потребностей станции", — пояснили энергетики.

Читайте также на портале "Комментарии" — российские террористические войска в ночь на 16 июля атаковали Кривой Рог баллистикой и дронами. В результате обстрела серьезно ранен 17-летний парень. Как передает портал "Комментарии", об этом в Telegram сообщил глава Совета обороны города Александр Вилкул.

Также издание "Комментарии" сообщало – российские захватчики ночью массированно атаковали Винницу, в результате чего в городе есть попадания в гражданскую инфраструктуру, также есть раненые. Об этом сообщила первая заместитель председателя Винницкой областной военной администрации Наталья Заболотная.



