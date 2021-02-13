«Будет еще холоднее»: синоптик рассказала об очередном похолодании в Украине

В Украине вновь ожидается ухудшение погоды. Синоптик Наталья Диденко сообщила, что вскоре будет еще холоднее, чем сейчас. Об этом и о погоде на ближайшие дни синоптик рассказала на своей странице в Facebook.

В Украине вновь похолодает - фото: из открытых источников

Так, по словам Натальи Диденко, уже на следующей неделе в Украине усилится мороз. Осадки при этом маловероятны. В ближайшие дни больших снегопадов и ледяных дождей также уже не предвидится. Но, на дорогах по-прежнему будет гололедица. Поэтому водителям стоит быть осторожнее.

Завтра, 14 февраля, в западных областях ожидается снежная погода. Температура воздуха при этом от -4 до -6 днем, а ночью температура упадет до -8 градусов. Об этом информирует Укргидрометцентр.

В северной части страны завтра будет солнечно, а температура воздуха — -5.. -7 градусов днем, а к ночи столбик термометра упадет до -14.

На юге ожидается от 4 до 6 градусов ниже 0 днем, а ночью от -10 до -13 градусов.

В восточных областях Украины будет -7.. -9 днем и к ночи температура упадет до -13.

В центральной части страны также будет от -7 до -9, но уже ночью температура будет -14 градусов.



Также синоптик Наталья Диденко рассказала о том, когда наступил долгожданное потепление. По её словам, мороз ослабление морозов ожидается после 21-22 февраля.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал читателям о том, что в феврале украинцев ожидает сильнейшая магнитная буря. Ученые назвали дату и категорию людей, на которых магнитная буря повлияет больше всех. Также сайт информировал о том, что 12 февраля начался год металлического Быка: прогноз для всех знаков китайского зодиака.

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