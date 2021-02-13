«Будет еще холоднее»: синоптик рассказала об очередном похолодании в Украине

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Мокрик Анастасия
В Украине вновь ожидается ухудшение погоды. Синоптик Наталья Диденко
сообщила, что вскоре будет еще холоднее, чем сейчас. Об этом и о погоде на
ближайшие дни синоптик рассказала на своей странице в Facebook.
В Украине вновь похолодает - фото: из открытых источников
Так, по словам Натальи Диденко, уже
на следующей неделе в Украине усилится мороз. Осадки при этом
маловероятны. В ближайшие дни больших снегопадов и ледяных дождей также уже не
предвидится. Но, на дорогах по-прежнему будет гололедица. Поэтому водителям
стоит быть осторожнее.
Завтра, 14 февраля, в западных областях ожидается снежная погода. Температура воздуха при этом от -4 до -6 днем, а ночью температура упадет до -8 градусов. Об этом информирует Укргидрометцентр.
В северной части страны завтра будет солнечно, а температура воздуха — -5.. -7 градусов днем, а к ночи столбик термометра упадет до -14.
На юге ожидается от 4 до 6 градусов ниже 0 днем, а ночью от -10 до -13 градусов.
В восточных областях Украины будет -7.. -9 днем и к ночи температура упадет до -13.
В центральной части страны также будет от -7 до -9,
но уже ночью температура будет -14 градусов.
Также синоптик Наталья Диденко рассказала о том, когда наступил долгожданное потепление. По её словам, мороз ослабление морозов ожидается после 21-22 февраля.
Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал читателям о том, что в феврале украинцев ожидает сильнейшая магнитная буря. Ученые назвали дату и категорию людей, на которых магнитная буря повлияет больше всех. Также сайт информировал о том, что 12 февраля начался год металлического Быка: прогноз для всех знаков китайского зодиака.
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