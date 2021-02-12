Начался год Быка: прогноз для всех знаков китайского зодиака

Год Крысы закончился 11 февраля 2021 года, а 12 февраля начался год металлического Быка. Этот зверь будет править до 31 января 2022 года. Астролог Татьяна Чайковская опубликовала прогноз для всех знаков китайского зодиака на своей странице в Facebook.

Фото из открытых источников

Крыса

Если были сделаны какие-то шаги по новым направлениям, то в год Быка они могут принести свои плоды. А вот новое лучше не начинать, поскольку вложения нужно будет умножать минимум на три от запланированного. Успейте купить лотерейный билет или хотя бы ложитесь по направлению к вашей мечте.

Бык

Это год серьезных искушений, перемен и изменений. Бык может подумать, что все ему по плечу, поскольку год его и он хозяин, но на деле все может оказаться совсем не так и силенок не хватит на реализацию наполеоновских планов. Обычно в свои года происходят важные события, но как со знаком плюс, так и минус, так что не теряйте земли под ногами. Покупка собственности или земли принесет успех.

Тигр

В наступающем году знак столкнется с множеством преград и может нажить себе кучу врагов, поэтому без крепких союзников, а иногда и без крепкого словца в Бычьем году выстоять будет сложно. Главным словом года для вас должно стать слово — компромисс, выучите его, пожалуйста, и делайте все без резких движений.

Кролик

Очень хороший год для развития и расширения по всем направлениям, в отношениях – укрепление, в семье прибавление, на работе повышение, поэтому терпение, кротость и труд принесут свои плоды.

Дракон

Стоит слегка притормозить на поворотах, поскольку может занести в кювет и правильно расставить приоритеты. В наступающем году ваш номер второй, не первый, смиритесь с этим и поберегите свой огненный запал для более благоприятного периода.

Змея

Очень волшебный год, особенно, если вы собрались покупать землю или недвижимость, могут упасть в руки и другие денежные бонусы, так что держите кошелек открытым. В этот год неплохо укрепить и закрепить любовные отношения каким –нибудь серьезным штампом в паспорте.

Лошадь

Успеете всюду, если не будете бежать впереди паровоза галопом, а медленно спуститесь с горы и все везде успеете. Главное спокойствие и рассудительность и все будет отлично. Тише едешь – дальше будешь!

Овца

Год вызовов и соперничества, преград , через которые нужно будет перепрыгнуть или хотя бы их обойти, топтание на месте не решит ваших проблем. Нужно будет поднапрячься, выключить внутри себя барана, который летит на новые ворота, включить буддийское спокойствие и задатки легкоатлета для прыжков через барьеры и тогда все пройдет хорошо.

Обезьяна

Пора определиться с приоритетами и выделить главную цель иначе произойдет распыление и при затратах на миллион выхлоп будет на копейку. В некоторые моменты нужно будет сделать шаг назад и перегруппироваться, изменить тактику.

Петух

Откроются новые возможности, которые нельзя упустить и пропустить, а уже начатые проекты дадут ощутимый результат. Кукарекать о своих достижениях еще рановато, но почистить перышки для подготовки к призовому забегу стоит.

Собака

В этом году Фортуна не будет вовсю улыбаться и подмигивать на каждом углу, поэтому стоит отказаться от несбыточных идей и перейти к планам поскромнее, научиться соизмерять свои мечты со своими возможностями. Также стоит разобраться и со своими друзьями, поскольку некоторые из них окажутся не теми, с кем можно пойти в разведку.

Свинья

В этом году стоит двигаться медленно, но уверенно, начинайте перестройку, но все правильно распланируйте и рассчитайте и тогда все пойдет как по маслу. В этом году лучше оставаться на старом, проверенном месте и желуди собирать там, нежели срываться и бежать в неведомую даль за пером Жар-птицы.

Ранее сообщалось, кому из знаков повезет в этот день.

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