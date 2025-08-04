Будет что-то грандиозное: появились новые детали встречи Трампа, Путина и Си в Китае

Президент Сербии Александар Вучич подтвердил, что в начале сентября в Китай одновременно действительно могут съехаться на встречу с Си Цзиньпинем президент США Дональд Трамп и российский диктатором Владимир Путин. Александар Вучич допустил, что он лично может встретиться с хозяином Кремля Владимиром Путиным в КНР. Как передает портал "Комментарии", об этом сербский президент сказал в общении с журналистами.

Си Цзиньпин, Путин и Трамп. Фото: из открытых источников

Вучич рассказал, что с 1 по 6 сентября будет с визитом в Китае. Там, по его словам, он и может встретиться с Путиным.

"Путин тоже будет там, поэтому я, возможно, с ним встречусь, и, как я слышал, Трамп тоже может приехать... Кто знает... Мне сказали, что 5-го числа будет специальный ужин", – сказал он.

Президент Сербии Александар Вучич продолжает поддерживать тесные связи с путинским режимом. Сербия остается единственной страной Европы, которая не ввела санкции против России, несмотря на давление со стороны ЕС. Вучич аргументирует это экономическими потерями и внутриполитическими соображениями.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп продолжает посылать Кремлю сигналы, что Россия может избежать санкций, если заключит мирное соглашение с Украиной. Как передает портал "Комментарии", об этом американский лидер заявил во время общения с журналистами.

Журналисты поинтересовались у президента США есть ли что-то, что россияне могут сделать, чтобы избежать ужесточения санкций. В ответ Дональд Трамп заявил, что ключ к снятию санкций лежит в достижении мирного соглашения, которое положит конец потерям с обеих сторон.

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