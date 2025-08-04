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Трамп назвал условие, когда санкции с РФ будут быстро сняты

Президент США все еще верит, что санкции могут заставить путина прекратить войну и согласиться на мир

4 августа 2025, 09:50
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Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп продолжает посылать Кремлю сигналы, что Россия может избежать санкций, если заключит мирное соглашение с Украиной. Как передает портал "Комментарии", об этом американский лидер заявил во время общения с журналистами.

Трамп назвал условие, когда санкции с РФ будут быстро сняты

Трамп и Путин. Фото: из открытых источников

Журналисты поинтересовались у президента США есть ли что-то, что россияне могут сделать, чтобы избежать ужесточения санкций.

В ответ Дональд Трамп заявил, что ключ к снятию санкций лежит в достижении мирного соглашения, которое положит конец потерям с обеих сторон.

"Да, заключите соглашение, по которому люди перестанут гибнуть. Только что появились данные об огромном количестве убитых российских солдат. Так же и в Украине — меньшая цифра, но все равно тысячи и тысячи людей. А теперь мы добавляем города, где их поражают ракеты. Поэтому в этой бессмысленной войне погибает много людей", — заявил президент США.

Отметим, в ходе этого же разговора Трамп подтвердил, что специальный посланник США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф посетит Российскую Федерацию уже на этой неделе.

Также Трамп отметил, что сейчас Стив Уиткофф сосредоточен на проблемах Сектора Газа, однако он возможно поедет в Россию. 

"Он, возможно, поедет, я думаю, на следующей неделе, в среду или четверг (6 и 7 августа – ред.) в Россию. Они хотели бы его увидеть. Они попросили, чтобы он встретился с ними. Поэтому посмотрим, что будет", — заявил Дональд Трамп.

Читайте также на портале "Комментарии" — российский диктатор Владимир Путин выступил с заявлениями о переговорах с Украиной и ситуации на войне, не упомянув требование президента США продемонстрировать прогресс в мирном урегулировании в течение 10 дней и никак не прокомментировав российский удар по Киеву, жертвами которого накануне стали более 30 человек. О чем говорит реакция Кремля? Можно ли сказать, что ультиматум Трампа утратил актуальность? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.




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