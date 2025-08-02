Путин отбросил ультиматум Трампа по Украине: что теперь остается США

Российский диктатор Владимир Путин выступил с заявлениями о переговорах с Украиной и ситуации на войне, не упомянув требование президента США продемонстрировать прогресс в мирном урегулировании в течение 10 дней и никак не прокомментировав российский удар по Киеву, жертвами которого накануне стали более 30 человек. О чем говорит реакция Кремля? Можно ли сказать, что ультиматум Трампа утратил актуальность? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Трамп и Путин. Фото: из открытых источников

Путин и Лукашенко осознанно провоцируют США на эскалацию войны

Глава Центра исследования социальных перспектив Донбасса, экс-член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Сергей Гармаш отметил, слова Путина об "избыточных ожиданиях" Трампа от переговоров с ним, показывают – Кремль уже не особо верит в налаживание отношений с нынешней администрацией США.

"Подтверждает это и заявление Лукашенко, что он смеется над Трампом, поучения "батьки" американскому президенту как "делать политику": "50, 60, 10 дней — так политика не делается. Если он мира хочет, он должен подключаться аккуратно, основательно. Это военное столкновение, и указать там не получится, тем более ядерной державе. Ну это просто смех вызывает". Как говорится, — маски сброшены, притворяться незачем. Не знаю, это прагматичная уверенность Москвы в собственной силе, или неадекватность, но после всего наговоренного на Валдае, "не моя война" уже стала "войной Трампа", — отметил эксперт.

По его словам, открытыми оскорблениями, американского президента словно намеренно провоцируют на большую вовлеченность в российско-европейский конфликт. По сути, ему бросили вызов, после которого Трампу нужно или испугаться и проиграть, или принять бой и победить. Оставаться над схваткой уже не получится.

"Причем, оба диктатора сами же указали единственное условие, которое может заставить Путина сесть за стол реального мирного урегулирования – перелом на фронте. То есть, Путин и Лукашенко осознанно провоцируют США на эскалацию войны в Украине и РФ", – уверен Сергей Гармаш.

Визит Уиткоффа в Москву может рассматриваться США как крайняя попытка договориться с Путиным

Политический аналитик, нардеп Николай Княжицкий обратил внимание, что сокращение срока с 50 дней до 10 означает лишь то, что Дональд Трамп не видит смысла ни в одном из этих сроков. Уже сейчас ясно, что Путин проигнорирует какие-либо ультиматумы, можно даже не ждать 8 августа. Своими действиями и заявлениями он указывает на это открыто, бросая вызов и явно демонстрируя беспомощность всего мира во главе с США.

"В таких условиях нет смысла дальше ждать, ведь с каждым днем американский президент выглядит все большим посмешищем в глазах мира. Вопрос: что произойдет на 11-й день? Теоретически это могли бы быть "вторичные тарифы" по законопроекту Линдси Грэма. Но этот проект так и не был принят. В случае его принятия президент США получил бы удобный и гибкий инструмент давления на покупателей российской нефти по всему миру. Думаю, если бы ультиматум был подкреплен этим законом, он бы звучал более угрожающе – хотя бы потому, что кроме тарифов там было предусмотрено немало других средств влияния", – отметил нардеп.

Он добавляет, то есть, если мы и увидим какие-то "тарифные" мероприятия, они будут точно отличаться от того, что слышали и видели еще с апреля.

"Очевидно, что США действительно не хотят делать ничего радикального. Идеальная для них ситуация — чтобы все решилось само собой, без особых затрат со стороны Америки. Поэтому предложение о вторичных тарифах фактически сводится к попытке расширить круг тех, кто будет оказывать давление на Путина. В этот контекст вписываются и встреча Келлога с Лукашенко, и обещания "штрафных тарифов" против Индии, и попытки склонить Китай к участию в давлении на Россию. В этом же контексте визит Стива Уиткоффа в Москву может рассматриваться американцами как крайняя попытка договориться с Путиным хоть о чем-нибудь", – отметил эксперт.

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