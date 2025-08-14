logo

BTC/USD

120983

ETH/USD

4716.14

USD/UAH

41.51

EUR/UAH

48.65

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Бронирование от мобилизации: правительство подготовило изменения
commentss НОВОСТИ Все новости

Бронирование от мобилизации: правительство подготовило изменения

Правительство разрешило бронировать 100% работников критически важных предприятий, но не по всей территории Украины

14 августа 2025, 14:35
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Кабмин принял изменения в порядок бронирования военнообязанных. Теперь можно бронировать до 100% военнообязанных работников критически важных предприятий на территориях возможных боевых действий или активных боевых действий. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении пресс-службы Минэкономики.

Бронирование от мобилизации: правительство подготовило изменения

Бронирование от мобилизации. Фото: из открытых источников

Отмечается, что список таких территорий ведет Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры.

Изменение лимита бронирования будет осуществляться через портал "Действие" государственным органом, признавшим предприятие критически важным на основании обращения областных военных администраций по месту фактической деятельности предприятия.

Введенные изменения, заявляют в Минэкономики, будут способствовать функционированию прифронтовых предприятий и обеспечат сохранение рабочих мест.

Между тем, сама процедура бронирования остается неизменной. Предприятие должно находится среди критически важных предприятий по представлению уполномоченного органа. Также должно поступить заявление и сообщения, но исключительно в электронном виде через портал "Дия", а списки для бронирования уже формирует и подает само предприятие.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. В этот период действуют определенные ограничения на выезд военнообязанных за границу. Достаточно большая доля среди военнообязанных забронирована. Может ли такая категория уезжать за границу? Могут ли отказать в выезде за границу, если даже есть все документы? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, проанализировав мнения экспертов.

Также издание "Комментарии" сообщало – когда мужчин с бронированием или отсрочкой могут отправить на ВЛК: ответ Минобороны.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://me.gov.ua/News/Detail/53a379ad-a9a8-40b2-849c-66fad27f0947?lang=uk-UA&title=UriadDozvolivBroniuvati100-PratsivnikivKritichnoVazhlivikhPidprimstvNaPrifrontovikhTeritoriiakh
Теги:

Новости

Все новости