Могут ли забронированные от мобилизации выезжать за границу: что важно знать

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. В этот период действуют определенные ограничения на выезд военнообязанных за границу. Достаточно большая доля среди военнообязанных забронирована. Может ли такая категория уезжать за границу? Могут ли отказать в выезде за границу, если даже есть все документы? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, проанализировав мнения экспертов.
Автомобили на границе. Фото: из открытых источников
Юристка Екатерина Анищенко в интервью Факты ICTV рассказала, что мужчины, имеющие бронирование от мобилизации, могут выезжать за границу только с целью командировки. Однако он должен вернуться в Украину сразу после истечения срока, который прописывается в командировочном приказе.
Кроме этого, с собой обязательно иметь: наличие документов, подтверждающих цель командировки, документы на бронирование и военного билета.
В то же время эксперт акцентировала, что пересекать границу может определенная категория студентов, если они едут для приобретения практики или обмена опытом сроком до двух месяцев с обязательным возвращением.
Адвокат адвокатского бюро "Романа Сацыка" Мария Ганина рассказала изданию "РБК-Украина", какие документы нужно иметь забронированным мужчинам, чтобы уехать в отпуск за границу. Среди них разрешение руководителя на выезд с его подписью и печатью организации, где мужчина работает; приказ на отпуск; справка о месте работы; основной документ, подтверждающий его бронирование; четко указаны даты, в период которых военнообязанный покидает страну и когда он вернется вспять; указана страна, в которую едет человек.
Эксперт отметила, что, если есть полный перечень документов, то забронированное лицо может уехать в отпуск за границу.
Эксперт отметила, что также можно уточнить, является ли основанием для выезда та или иная ситуация или нет, а также какие именно документы для этого нужны, подскажут на горячей линии Государственной пограничной службы Украины по номеру 1598.
Читайте на портале "Комментарии" — новый скандал с ТЦК: какой инцидент расследуют в Днепре.