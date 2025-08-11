Могут ли забронированные от мобилизации выезжать за границу: что важно знать

В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. В этот период действуют определенные ограничения на выезд военнообязанных за границу. Достаточно большая доля среди военнообязанных забронирована. Может ли такая категория уезжать за границу? Могут ли отказать в выезде за границу, если даже есть все документы? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, проанализировав мнения экспертов.

Автомобили на границе. Фото: из открытых источников

Мужчине при пересечении границы необходимо иметь при себе документ, подтверждающий его легитимность пребывания за границей

Юристка Екатерина Анищенко в интервью Факты ICTV рассказала, что мужчины, имеющие бронирование от мобилизации, могут выезжать за границу только с целью командировки. Однако он должен вернуться в Украину сразу после истечения срока, который прописывается в командировочном приказе.

Кроме этого, с собой обязательно иметь: наличие документов, подтверждающих цель командировки, документы на бронирование и военного билета.

"Мужчине при пересечении границы необходимо иметь при себе документ, подтверждающий его легитимность пребывания за границей. А также военно-учетный документ, в котором будет указано, что мужчина имеет бронирование (или он является студентом), то есть наличие основания для отсрочки от мобилизации", — объясняет юрист.

В то же время эксперт акцентировала, что пересекать границу может определенная категория студентов, если они едут для приобретения практики или обмена опытом сроком до двух месяцев с обязательным возвращением.

Прежде чем собираться за границу, нужно проконсультироваться с Госпогранслужбой Украины

Адвокат адвокатского бюро "Романа Сацыка" Мария Ганина рассказала изданию "РБК-Украина", какие документы нужно иметь забронированным мужчинам, чтобы уехать в отпуск за границу. Среди них разрешение руководителя на выезд с его подписью и печатью организации, где мужчина работает; приказ на отпуск; справка о месте работы; основной документ, подтверждающий его бронирование; четко указаны даты, в период которых военнообязанный покидает страну и когда он вернется вспять; указана страна, в которую едет человек.

Эксперт отметила, что, если есть полный перечень документов, то забронированное лицо может уехать в отпуск за границу.

"Впрочем, мы неоднократно в практике сталкивались с отказами – правомерными, неправомерными. И часто бывает такое, что с одним и тем же списком документов на одном пропускном пункте не выпускают, а на другом – выпускают без проблем. Такие истории тоже не единичны", – сказала она.

Эксперт отметила, что также можно уточнить, является ли основанием для выезда та или иная ситуация или нет, а также какие именно документы для этого нужны, подскажут на горячей линии Государственной пограничной службы Украины по номеру 1598.

