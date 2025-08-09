Когда мужчин с бронированием или отсрочкой могут отправить на ВЛК: ответ Минобороны

В Украине военнообязанные, имеющие действующую отсрочку от призыва или бронирования, не подлежат направлению на медицинское освидетельствование военно-врачебной комиссией. Однако в исключительных случаях такое обследование возможно. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

Прохождение ВЛК. Фото: из открытых источников

В главном оборонном ведомстве пояснили, что этот вопрос урегулирован Порядком проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации на особый период, утвержденный постановлением Кабмина от 16 мая 2024 года.

Военнообязанные с действующей отсрочкой или бронированием могут направить на ВЛК если: их принимают на военную службу по контракту; их определили ограниченно пригодными, но те не проходили повторное медицинское освидетельствование (исключение составляют люди с инвалидностью); они самостоятельно изъявили желание пройти медицинское освидетельствование.

Читайте на портале "Комментарии" — в Украине с 1 сентября работники ТЦК и СП будут обязаны носить бодикамеры во время проверок документов и вручения повесток. Видеофиксация станет обязательной, а за нарушение предусмотрена ответственность. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении министра обороны Украины Дениса Шмыгаля.

"Минобороны усиливает прозрачность работы ТЦК и СП", — отметил глава Минобороны.

По его словам, уже с 1 сентября все сотрудники ТЦК и СП обязаны носить бодикамеры и производить видеофиксацию во время проверки документов или вручения повесток.

При этом глава Минобороны уточнил, что в случае нарушения правил фиксации предусмотрена дисциплинарная ответственность. Это позволит обеспечить прозрачность и законность деятельности групп уведомлений ТЦК, а также защитить права обеих сторон.



