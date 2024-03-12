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Бронирование от мобилизации: две модели на рассмотрении ВР

Две модели отличаются друг от друга тем, что первая не распространяется на физлиц-предпринимателей.

сегодня, 13:53
Автор:
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Черновалова Кристина
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В повестке дня парламента оказался новый законопроект, направленный на экономическое бронирование граждан от мобилизации. Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха раскрыл подробности документа, который вызывает значительный общественный резонанс.

Бронирование от мобилизации: две модели на рассмотрении ВР

В комитете Верховной Рады рассказали – существует две модели законопроекта

Законопроект предлагает две альтернативные модели экономического бронирования, каждая из которых имеет свои особенности и последствия, как для бизнеса, так и для обычных граждан.

Первая модель, родившаяся в Офисе Президента, устанавливает фиксированную плату в размере 35 тысяч гривен за право на экономическое бронирование. Важной особенностью этой модели является то, что она не касается физических лиц-предпринимателей, что может вызвать определенные дискуссии по поводу ее справедливости. Кроме того, часть средств из этой суммы должна поступать в местные бюджеты, а не исключительно на поддержку Вооруженных сил Украины. Этот аспект подчеркивает необходимость сбалансировать внутренние потребности страны с потребностями обороны.

Вторая модель, над которой работает команда Наталухи, предусматривает уплату дополнительного военного сбора в размере 20 тысяч гривен за каждое забронированное лицо. Основное отличие этой модели состоит в ее универсальности: она применяется ко всем категориям населения без исключения, независимо от должности, уровня дохода или других критериев.

Ключевым преимуществом второй модели является прямое направление средств на нужды Вооруженных Сил, что, по словам законодателей, должно стать весомым вкладом в укрепление обороноспособности страны. Также, учитывая экономические реалии, эта модель предлагает более доступную сумму сбора для широкого круга граждан.

Обе модели вызывают оживленные обсуждения среди экспертов и общественности. Они имеют как своих сторонников, так и критиков, выдвигающих аргументы о потенциальных рисках и вызовах, связанных с их реализацией.

Ранее "Комментарии" писали, что Кабинет Министров Украины рассматривает нововведения, которые могут кардинально изменить принципы мобилизации граждан. Согласно информации, обнародованной народным депутатом от "Европейской Солидарности" Алексеем Гончаренко в Telegram, новые правила предусматривают отсрочку от мобилизации для лиц, чья официальная зарплата превышает 35 тысяч гривен.



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Обсуждения

Ігор

сегодня, 14:24

Тобто за чиновників суддів депутатів прокурорів інших шкідників буде сплачувати держава. Як і пенсійні внески або величезні мільйонні зарплати з яких не шкода і ПДФО сплатити.


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