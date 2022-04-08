Бронежилеты для защитников: как работает организованное производство в Днепропетровской области

Народный депутат Денис Маслов с предпринимателями организовали в Днепропетровской области производство защитных бронежилетов для сил территориальной обороны, добровольцев, ВСУ, которые сражаются с врагом в горячих точках. Уже передано более 3000 бронежилетов. Такие защитные средства защищают от пуль калибром 5.45 и 7.62.

Пошитые бронежилеты, фото представитель депутата

Предприятия, что приобщились к производству, ранее не имели никакого отношения к изготовлению защиты для военных. Однако всех их объединила общая цель – помочь защитникам и работать во имя победы. В марте металл для бронежилетов искали в Украине, на отечественных складах, базах, у металлотрейдеров и производителей. Денис Маслов вместе с командой единомышленников организовывали скупку и транспортировку материалов в Днепропетровскую область. Именно в этом регионе несколько предприятий, сплотившись, начали производство бронежилетов. Кто-то занимался порезкой металла и закалкой, другие – пошивом жилетов. Местный производитель газа бесплатно предоставляет технический газ для сварочных работ.

В настоящее время производство работает с зарубежным металлом. Для бронежилетов закупили бронесталь из Австрии. С финансированием тоже помогли коллеги-депутаты, говорит Денис Маслов.

"Сегодня производим бронежилеты из стали толщиной 8 мм с демпфером, со специальной резиновой проклейкой. Мощности позволяют производить 200 штук в день, планируем увеличить объемы до 300 штук. Однако производство зависит не только от поставки металла, но и поставок ткани, фурнитуры, конечно, от людей. Наняли дополнительных работников: это швеи, специалисты по обработке металла, водители. Все они готовы работать сверхурочно с одной единственной целью – ради общей победы", – добавляет политик.

Также он подчеркнул, что бронежилеты не сертифицированы, это сложная, формализованная процедура. Об этом сообщают тем, кому передают их. Однако эти средства защиты уже прошли "боевое крещение" и спасли жизнь не одного бойца. Производители из Днепра собирают пожелания от военных и усовершенствуют изделия.

"Мы предупреждаем всех, кому передаем жилеты, что они не сертифицированы. Это скорее средства защиты с металлическими пластинами. Но люди говорят, что лучше быть под обстрелами в таком бронежилете, чем без него. Есть несколько фидбеков о том, что наши бронежилеты спасли людям жизнь, остановив пули. Мы получаем отзывы, учитываем пожелания и стараемся совершенствовать бронежилеты, чтобы они защищали людей", – подчеркнул Денис Маслов.

Руководитель компании SectoR Владимир Сытник рассказал, почему решил приобщиться к инициативе по изготовлению бронежилетов для военных. По его словам, основная цель компании SectoR — это развитие украинского производства и популяризация украинских товаров внутри страны и за рубежом.

"С начала полномасштабной войны мы смогли перепрофилироваться на изготовление товаров для нужд ВСУ и ТРО и благодаря этому смогли трудоустроить более 70 человек. Закупили дополнительное новейшее оборудование и уже планируем запуск новой линии металло и деревообработки, что позволит дополнительно трудоустроить еще более 50 человек. С учетом новой партии стали, тестированием пластин (отстрел), пошивом плитконосок – в день будет выходить 200-300 жилетов. Если все будет хорошо с сырьем, то в течение 2 недель планируем изготовить 3000 шт. Это по планам на ближайшие 2 недели. Сейчас идут переговоры о новых партиях сырья, также сейчас занимаемся поиском ткани для "плитконосок" (по ней сейчас дефициты), но мы уже часть нашли", — говорит Владимир Сытник.

Компания уже имеет следующие подразделения: металлообрабатывающий, деревообрабатывающий и швейный цех, покрасочную камеру, большие склады, собственное конструкторское бюро, а также отдел комплектации и контроля качества продукции. Инженеры прилагают максимум усилий и используют свой опыт и знания для создания инноваций для защитников и вынужденных переселенцев. По словам руководителя компании, планируется установить новую линию металло и деревообработки.

Сейчас работники изготавливают первые 700 комплектов формы для наших военных на новейшем европейском оборудовании в 2 смены, а некоторые отделы работают даже без выходных. Впрочем, расширение штата и увеличение объемов производства продолжается.

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