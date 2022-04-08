Бронежилеты для защитников: как работает организованное производство в Днепропетровской области

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Козлова Альбіна
Народный депутат Денис Маслов с предпринимателями организовали в Днепропетровской области производство защитных бронежилетов для сил территориальной обороны, добровольцев, ВСУ, которые сражаются с врагом в горячих точках. Уже передано более 3000 бронежилетов. Такие защитные средства защищают от пуль калибром 5.45 и 7.62.
Пошитые бронежилеты, фото представитель депутата
Предприятия, что приобщились к производству, ранее не имели никакого отношения к изготовлению защиты для военных. Однако всех их объединила общая цель – помочь защитникам и работать во имя победы. В марте металл для бронежилетов искали в Украине, на отечественных складах, базах, у металлотрейдеров и производителей. Денис Маслов вместе с командой единомышленников организовывали скупку и транспортировку материалов в Днепропетровскую область. Именно в этом регионе несколько предприятий, сплотившись, начали производство бронежилетов. Кто-то занимался порезкой металла и закалкой, другие – пошивом жилетов. Местный производитель газа бесплатно предоставляет технический газ для сварочных работ.
В настоящее время производство работает с зарубежным металлом. Для бронежилетов закупили бронесталь из Австрии. С финансированием тоже помогли коллеги-депутаты, говорит Денис Маслов.
Также он подчеркнул, что бронежилеты не сертифицированы, это сложная, формализованная процедура. Об этом сообщают тем, кому передают их. Однако эти средства защиты уже прошли "боевое крещение" и спасли жизнь не одного бойца. Производители из Днепра собирают пожелания от военных и усовершенствуют изделия.
Руководитель компании SectoR Владимир Сытник рассказал, почему решил приобщиться к инициативе по изготовлению бронежилетов для военных. По его словам, основная цель компании SectoR — это развитие украинского производства и популяризация украинских товаров внутри страны и за рубежом.
Компания уже имеет следующие подразделения: металлообрабатывающий, деревообрабатывающий и швейный цех, покрасочную камеру, большие склады, собственное конструкторское бюро, а также отдел комплектации и контроля качества продукции. Инженеры прилагают максимум усилий и используют свой опыт и знания для создания инноваций для защитников и вынужденных переселенцев. По словам руководителя компании, планируется установить новую линию металло и деревообработки.
Сейчас работники изготавливают первые 700 комплектов формы для наших военных на новейшем европейском оборудовании в 2 смены, а некоторые отделы работают даже без выходных. Впрочем, расширение штата и увеличение объемов производства продолжается.
Как сообщал портал, как общины в Черкасской и Закарпатской областях принимают переселенцев.
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