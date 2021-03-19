Британский штамм коронавируса в Украине - Степанов

Британский штамм коронавируса распространился по Украине. Об этом в эфире ток-шоу "Свобода Савика Шустера" заявил глава Миндзрава Максим Степанов.

Коронавирус (фото из открытых источников)

Кроме как в Ивано-Франковской области, его уже зафиксировали в:

Киеве;

Днепре;

Львове;

Харькове.

"Поскольку этот штамм в три раза более контагиозен — заразен, — нас ждет впереди достаточно напряженная ситуация по заболевамости COVID-19", — отметил Степанов.

Власти намерены провести массовое тестирование украинцев на наличие антител к COVID-19. Это позволит эпидемиологам подсчитать, сколько человек уже столкнулись с вирусом.

Напомним, что ранее японская компания Shimadzu, которая занимается разработкой измерительных инструментов и средств для проведения анализов, разработала комплект для мгновенного тестирования на Covid-19 . С помощью теста одновременно можно выявить наличие вируса, а также его мутацию. В компании сообщили, что новый комплект предназначен для ПЦР-тестирования, для которого используется слюна. Набор поможет не только определить положительную или отрицательную реакцию на вирус, но и выяснить, не мутировал обнаружен вирус.

Как ранее сообщали "Комментарии", Минздрав Украины призвал украинцев вакцинироваться от коронавируса даже при наличии антител. В ведомстве пояснили, что не все антитела способны защитить организм от повторного заболевания. В ЦОС подчеркнули, что только антитела, которые вырабатываются после вакцинации, могут защитить от тяжелого течения Covid-19 и госпитализации. Как пояснили в ЦОС, антитела, которые формируются после выздоровления, отличаются от тех, к которым формируется иммунный ответ при вакцинации.







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