Британский штамм коронавируса в Украине - Степанов

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Ольга Чародий
Британский штамм коронавируса распространился по
Украине. Об этом в эфире ток-шоу "Свобода Савика Шустера" заявил
глава Миндзрава Максим Степанов.
Коронавирус (фото из открытых источников)
Кроме как в Ивано-Франковской области, его уже зафиксировали
в:
Киеве;
Днепре;
Львове;
Харькове.
Власти намерены провести массовое тестирование украинцев на
наличие антител к COVID-19. Это позволит эпидемиологам подсчитать, сколько
человек уже столкнулись с вирусом.
Напомним, что ранее японская компания Shimadzu, которая занимается разработкой измерительных инструментов и средств для проведения анализов, разработала комплект для мгновенного тестирования на Covid-19 . С помощью теста одновременно можно выявить наличие вируса, а также его мутацию. В компании сообщили, что новый комплект предназначен для ПЦР-тестирования, для которого используется слюна. Набор поможет не только определить положительную или отрицательную реакцию на вирус, но и выяснить, не мутировал обнаружен вирус.
Как ранее сообщали "Комментарии", Минздрав Украины призвал украинцев вакцинироваться от коронавируса даже при наличии антител. В ведомстве пояснили, что не все антитела способны защитить организм от повторного заболевания. В ЦОС подчеркнули, что только антитела, которые вырабатываются после вакцинации, могут защитить от тяжелого течения Covid-19 и госпитализации. Как пояснили в ЦОС, антитела, которые формируются после выздоровления, отличаются от тех, к которым формируется иммунный ответ при вакцинации.
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