Британская разведка: РФ уже не уверена в успехе операций у побережья Украины

В России больше нет уверенности в успешности морских операций вблизи побережья Украины. Сомнения появились после того, как ВСУ успешно уничтожили десантный корабль "Саратов", который зашел в порт временно оккупированного Бердянска. Как передает издание "Комментарии", такую информацию обнародовали в британской разведке.

Уничтоженный российский БДК. Фото: скриншот из видео

Британские разведчики допускают, что уничтожение "Саратова" стало для российских оккупационных войск неожиданностью, после чего у них появились опасения относительно успешности морских операций недалеко от украинских берегов.

Ранее британская разведка уже сообщала, что враг фактически лишил Украину выхода к морю. Россия провела минирование и заблокировала выход украинских кораблей в Черное море, заминировав все проходы.

Отметим, уничтоженный ВДК "Саратов" в 2014-м году участвовал в незаконной оккупации Крыма, выполнил 4 похода в Средиземное море.

Читайте на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вывод российских войск на "компромиссные территории" может стать основанием для того, чтобы обсуждать будущее аннексированного Крыма и Донбасса. При этом последнее слово за украинским народом. "Компромиссными территориями" Владимир Зеленский назвал те регионы, где находились российские военные и военная техника до начала российского вторжения 24 февраля.

Также издание "Комментарии" сообщало — в Генштабе ВСУ рассказали, по каким направлениям вражеские войска пытаются идти в контрнаступление. Задачи РФ не поменялись, но ВСУ готовы отразить любые вражеские атаки.





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