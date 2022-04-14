Британская разведка назвала два города, которые окажутся под ударами при наступлении РФ на Донбассе

С самого начала войны Россия хаотично наносила удары по городах восточной Украины. Теперь же во время массированного наступления российских войск на Донбассе в первую очередь под огнём могут оказаться Краматорск и Константиновка. Эти населенные пункты должны стать мишенью для Кремля с первых дней массированного наступления. Об этом сообщает издание "Комментарии", со ссылкой на Минобороны Великобритании в Twitter.

Разрушенный дом. Фото: DW

В британской разведке считают, что Россия теперь решила перейти к традиционной военной доктрине, то есть, будут наноситься массированные ракетные артиллерийские удары, после чего должна наступать пехота. При этом в Минобороны Британии считают, что успешность российской операции может быть только в том случае, если будет значительный человеческий ресурс.

Британские военные считают, что именно благодаря тому, что украинским защитникам удаётся удерживать оборону Мариуполя Россия не может соединить в один кулак значительное количество российских войск и военной техники, что затрудняет само наступление. Именно поэтому наступление пока откладывается и не имеет массированный характер.

Читайте на портале "Комментарии" — разведка Британии сообщила, когда начнется массированное наступление России на Донбассе.

Также издание "Комментарии" сообщало – в Офисе президента ответили России на ее угрозы накрыть ракетными ударами правительственный квартал Киева. Советник главы Офиса президента отметил, что в Москве могут не сомневаться в том, что у Украины есть все возможности также нанести ответные удары.









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