Бразильский футболист получил российское гражданство: планирует играть за сборную России

Бразильский футболист Дуглас Сантос, ранее выступавший за немецкий "Гамбург", официально получил российское гражданство и намерен играть за сборную России. Согласно информации агентства ТАСС, указ о предоставлении гражданства подписал президент Владимир Путин 21 октября.

Экс-футболист сборной Бразилии получил российский паспорт

Сантос присоединился к клубу "Зенит" из Санкт-Петербурга в 2019 году, после того как в течение трех лет защищал цвета "Гамбурга". В составе немецкого клуба он сыграл 88 официальных матчей и являлся ключевым игроком защитной линии. Перед этим Дуглас перешел в "Гамбург" из итальянского "Удинезе" за 6,5 млн евро.

Что касается международной карьеры, то в 2016 году Сантос стал частью олимпийской сборной Бразилии, завоевавшей золотую медаль на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. В том же году он провел свой единственный матч за взрослую сборную страны, сыграв в товарищеском матче против Панамы.

Переход к "Зениту" оказался успешным для бразильца. За 14 млн. евро, которые клуб заплатил за его трансфер, он пять раз становился чемпионом России и дважды выигрывал Кубок страны.

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