Бразилия пригласит Путина на саммит G20, но назад в РФ он уже может не вернуться: подробности

Президент Бразилии Лула да Силва, чья страна с 1 декабря взяла председательство в "Группе двадцати", заявил, что пригласит на саммит объединения российского президента Владимира Путина, Правда есть один нюанс – есть вероятность, что его там могут арестовать по ордеру Международного уголовного суда. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет бразильская газете O Globo, цитируя заявление Силвы в Берлине после встречи с канцлером Германии Олафом Шольцом.

Президент Бразилии Лула да Силва. Фото: из открытых источников

Бразильский президент подтвердил, что Владимир Путин получит приглашение на саммит G20, а уже решение, ехать или нет, будет принимать сам, учитывая "последствия".

"Я не тот, кто это решает, это решать суду, и президент (Ред. – Бразилии) не оценивает решения суда, он их выполняет или нет... Если он (Ред. – Путин) приедет, то знает, что произойдет", – предупредил бразильский лидер.

Силва в то же время отступил от предыдущих слов, когда обещал, что Бразилия не арестует президента РФ, напомнив, что страна является подписантом Римского статута Международного уголовного суда и имеет "обязанности".

Стоит напомнить, в марте 2023 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина в связи с незаконным вывозом детей из Украины. Из-за этого он в конце концов не поехал на саммит БРИКС в Южной Африке, которая является подписантом Римского статуса.

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