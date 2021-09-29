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Бойцам на фронте разрешили стрелять в ответ

На Донбассе заметили безпилотники "Байрактар"

сегодня, 09:54
Автор:

Антон Рудак

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный своим постановлением разрешил военным в зоне ООС открывать огонь без разрешения. Об этом сообщает на своей странице в Facebook пресс-офицер отдельного батальона морской пехоты ВСУ Алексей Годзенко.

Бойцам на фронте разрешили стрелять в ответ

Валерий Залужный, фото Facebook

Годзенко при выдаче этой директивы присутствовал на месте.

"Приказы, так или иначе, которые запрещали открывать огонь — отменены. Новая вводная — делать смерть врагам можно и нужно, решение об открытии принимает командир относительно всего доступного ему вооружения", — сообщил Алексей Годзенко.

Кроме того, по словам пресс-офицера, Залужный попросил уничтожить лишние журналы и документацию. А на фронте к выполнению задач уже готовы имеющиеся комплексы "Байрактар". Некоторые из них уже были замечены в небе над Донбассом.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Киев из зоны ООС на лечение привезли тяжело раненых воинов. По данным волонтеров, за неделю столичный госпиталь пополнился на 15 пациентов с ранениями и ампутацией конечностей и другими тяжелыми травмами. Всем пострадавшим военнослужащим не исполнилось еще и 26 лет. Раненым военнослужащим от 21 до 25 лет. Наталья Юсупова отметила, что с передовой поступил объемный список лекарств, в которых нуждаются военнослужащие. От разведчиков есть запрос на покупку квадрокоптеров. Волонтер в своем посте также предоставила отчет за ранее полученные от неравнодушных украинцев средств, которые были потрачены на поддержку военных. Юсупова также напомнила, что любая сумма, даже 10 грн — это большая помощь армии и раненым.


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Источник: https://www.facebook.com/greencatua/posts/4380678105334350
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