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Боятся: Клопотенко рассказал, почему родители раскритиковали новое меню в школах

Клопотенко говорит, что родители просто боятся новых блюд

сегодня, 22:15 comments1603
Автор:

Лиля Воробьева
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В школах и садах нашей страны с января этого года кардинально изменили питание. Сейчас в социальных сетях размещено немало сообщений, где жестко критикуют инициатора таких изменений, известного украинского повара Евгения Клопотенко.

Боятся: Клопотенко рассказал, почему родители раскритиковали новое меню в школах

Клопотенко рассказал, почему украинцы боятся нового школьного меню (фото из открытых источников)

Почему украинцы недовольны новыми блюдами, которые готовят для их детей? Об этом сообщает сам Клопотенко на YouTube-канале ISLND TV.

В частности, инициатор школьных новаций отметил, что родители критикуют новые школьные обеды по той причине, что теперь там появились новые наименования продуктов, которые они никогда не пробовали, и потому все это вызывает у них определенный страх. Они беспокоятся о своих детях и их пугают новые блюда, которыми теперь их будут кормить.

По словам известного кулинара, ему выдвигают упреки за чабрец, который он добавляет в блюда. Потому что они его никогда не пробовали и убеждены, что эта специя будет вонять. Или еще пишут, что не хотят никаких изменений, пусть школьники и дальше потребляют свое пюре, потому что оно нравится родителям. Не затрагивай это блюдо. Потому что чабрец – это уже новое.

Евгений даже получил консультацию у специалиста-нейробиолога, чтобы знать почему земляка не нравятся некоторые наименования блюд.

Также инициатор перемен в школьном меню утверждает, что наши граждане не воспринимают новое. В них сформировано мнение, что все эти изменения нанесут ущерб им или их детям. Многие папы и мамы учеников не знают, какое на вкус кари или куркума. Так поступали их родители, которые не знают вкуса этих продуктов и их не научили положительно воспринимать что-то новое, поэтому и новации кажутся им дикими, только пугающими.

Клопотенко говорит о том, что в семьях отправляют в школу детей, будто им там грозит смертная казнь. Ибо не проинформированы, что они там потребляют. Вместе с тем, их не пугает, что их потомки могут употреблять в пищу бесполезный майонез, что может отразиться на здоровье их детей тогда, когда их не будет на этом свете.

Кулинар резюмировал, что его миссия — уйти из этого мира раньше этих детей. Так он комментирует возможные опасения своих подписчиков в социальных сетях.

Следует напомнить, что "Комментарии" сообщали , что родители"ломать копья" за чай с сахаром и сосиски.


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Источник: https://youtu.be/TRg1PZ_Frw4
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comments

Обсуждения

Ольга

сегодня, 23:52

Да голодными приходят дети из школы, голодными!

я

сегодня, 23:32

ага: батьки помиляються, лиши один Клопотенко премудрий...

Игорь

сегодня, 23:15

Евгений и Елена, молодцы . Правильно делают и поступают с питанием детей. Я сам 1973 гр знаю и на себе испытал творение кулинаров СССР в детсаду и в армии комбижир здоровья явно не прибавил , пора жить в реальном мире и употреблять если нездоровую еду то максимально полезную. Родители часто не знают название и полезность продуктов, которые сейчас вошли в нашу жизнь благодаря переменам и открытости границ после распада СССР, а также уровню жизни и возможностям выбора и это многих пугает и заводит в тупик политики делают картинку. Удачи ВАМ и вашей команде я вас поддерживаю и если нужно буду помогать . Спасибо ВАМ за за нормальные и нужные реформы.

111

сегодня, 22:54

На кошках испытивай а не на детях.

Владимир

сегодня, 22:48

Котлетка с пюрешкой это еда. А перловая каша или запечённая тыква это очень сомнительно. Перловка тяжелая для ребенка, а тыкву далеко не все дети любят. Разреши специи и не известно чем это закончится на местах

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