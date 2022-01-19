Боятся: Клопотенко рассказал, почему родители раскритиковали новое меню в школах

В школах и садах нашей страны с января этого года кардинально изменили питание. Сейчас в социальных сетях размещено немало сообщений, где жестко критикуют инициатора таких изменений, известного украинского повара Евгения Клопотенко.

Клопотенко рассказал, почему украинцы боятся нового школьного меню (фото из открытых источников)

Почему украинцы недовольны новыми блюдами, которые готовят для их детей? Об этом сообщает сам Клопотенко на YouTube-канале ISLND TV.

В частности, инициатор школьных новаций отметил, что родители критикуют новые школьные обеды по той причине, что теперь там появились новые наименования продуктов, которые они никогда не пробовали, и потому все это вызывает у них определенный страх. Они беспокоятся о своих детях и их пугают новые блюда, которыми теперь их будут кормить.

По словам известного кулинара, ему выдвигают упреки за чабрец, который он добавляет в блюда. Потому что они его никогда не пробовали и убеждены, что эта специя будет вонять. Или еще пишут, что не хотят никаких изменений, пусть школьники и дальше потребляют свое пюре, потому что оно нравится родителям. Не затрагивай это блюдо. Потому что чабрец – это уже новое.

Евгений даже получил консультацию у специалиста-нейробиолога, чтобы знать почему земляка не нравятся некоторые наименования блюд.

Также инициатор перемен в школьном меню утверждает, что наши граждане не воспринимают новое. В них сформировано мнение, что все эти изменения нанесут ущерб им или их детям. Многие папы и мамы учеников не знают, какое на вкус кари или куркума. Так поступали их родители, которые не знают вкуса этих продуктов и их не научили положительно воспринимать что-то новое, поэтому и новации кажутся им дикими, только пугающими.

Клопотенко говорит о том, что в семьях отправляют в школу детей, будто им там грозит смертная казнь. Ибо не проинформированы, что они там потребляют. Вместе с тем, их не пугает, что их потомки могут употреблять в пищу бесполезный майонез, что может отразиться на здоровье их детей тогда, когда их не будет на этом свете.

Кулинар резюмировал, что его миссия — уйти из этого мира раньше этих детей. Так он комментирует возможные опасения своих подписчиков в социальных сетях.

Следует напомнить, что "Комментарии" сообщали , что родители"ломать копья" за чай с сахаром и сосиски.

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