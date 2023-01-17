Борщевой набор дорожает: как изменились цены в Украине с начала полномасштабной войны

Порция борща на четырех человек, приготовленная по традиционному рецепту, 13 января 2023 обойдется пойти в 100 гривен, а, если говорить конкретно, то в 99,2 грн. За 11 месяцев войны стоимость борща в Украине выросла на 21,2%. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на Офис эффективного регулирования (BRDO).

Борщевой набор. Фото: РБК-Украина

Практически все основные продукты, которые используются для приготовления национального блюда украинцев значительно повысились в цене.

Больше всего подорожало мясо (+63,7%). Далее по шкале подорожания – сметана (31,9%) и морковь (26,5%).

Зато уменьшилась цена на овощи – картофель упал в цене (-32,1%), капусты также подешевела (-45,9%) и снизилась себестоимость свеклы (-48,0%).

Поэтому, если вы собрались готовить диетический борщ без мяса и сметаны, то в целом можно существенно сэкономить семейный бюджет. А, если использовать все ингредиенты, то придется серьезно доплатить.

Напомним, по данным Госстата, больше всего за 2022 год подорожали лук, морковь, рис, яйца, рыба, сало и гречка.

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