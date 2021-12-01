Борьба за зрителя: сколько тратят украинские телеканалы на аудиторию

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Лиля Воробьева
По данным Всемирного индекса свободы прессы, Украина входит в список стран с "проблемной ситуацией". Несмотря на заметные успехи, все еще сохраняется жесткий контроль олигархов над СМИ, а также фактор информационной войны с Россией. Поэтому Украина до сих пор остается во второй половине рейтинга . Кто и сколько за него платит в сегменте телевидения, и как это коррелируется с реальными рейтингами каналов? Про это - в общем исследовании пишут директор Центра журналистики Киевской школы экономики,Андрей Яницкий и доктор экономических наук, финансовый аналитик YouControl, Роман Корнилюк.
Специалисты исследовали украинское телевидение (фото из открытых источников)
Эксперты Центра журналистики Киевской школы экономики и компании YouControl проанализировали, как много денег тратят юридические лица, являющиеся владельцами ведущих украинских телеканалов.
Также специалисты отметили, что их исследование базируется на гипотезе, что телеканалы дают правдивые цифры в своих финансовых отчетах.
Само же исследование цель ежегодно совершенствоваться и обновляться. Но сегодня, это первая попытка определения медианного и среднего значения расходов телеканалов на 0,01 пункта телевизионного рейтинга.
Специалисты выяснили, что средние расходы по привлечению 0,01 пункта рейтинга без учета минимального и максимального показателя составляют 13,2 млн грн.
Но по словам авторов исследования, по ряду причин пока нет возможности полностью доверять финансовой отчетности телекомпаний
Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что как российская пропаганда повлияла на украинцев — исследование.
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