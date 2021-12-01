logo

BTC/USD

58536.62

ETH/USD

4730.25

LTC/USD

215.45

USD/UAH

27.55

EUR/UAH

31.10

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Борьба за зрителя: сколько тратят украинские телеканалы на аудиторию
commentss НОВОСТИ Все новости

Борьба за зрителя: сколько тратят украинские телеканалы на аудиторию

Украина до сих пор остается во второй половине рейтинга

сегодня, 17:32
Автор:

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:

По данным Всемирного индекса свободы прессы, Украина входит в список стран с "проблемной ситуацией". Несмотря на заметные успехи, все еще сохраняется жесткий контроль олигархов над СМИ, а также фактор информационной войны с Россией. Поэтому Украина до сих пор остается во второй половине рейтинга . Кто и сколько за него платит в сегменте телевидения, и как это коррелируется с реальными рейтингами каналов? Про это - в общем исследовании пишут директор Центра журналистики Киевской школы экономики,Андрей Яницкий и доктор экономических наук, финансовый аналитик YouControl, Роман Корнилюк.

Борьба за зрителя: сколько тратят украинские телеканалы на аудиторию

Специалисты исследовали украинское телевидение (фото из открытых источников)

Цена доли рейтинга

Эксперты Центра журналистики Киевской школы экономики и компании YouControl проанализировали, как много денег тратят юридические лица, являющиеся владельцами ведущих украинских телеканалов.

"Благодаря открытым данным Индустриального телевизионного комитета от исследовательской компании Nielsen удалось сравнить эти расходы с усредненными рейтингами телеканалов за 10 месяцев 2020 года. Таким образом, медианное значение затрат на 0,01 пункта телевизионного рейтинга составляет 10,2 млн грн, среднее 13,1 млн грн (без учета аномальных значений максимального и минимального показателя)", — говорится в исследовании.

Также специалисты отметили, что их исследование базируется на гипотезе, что телеканалы дают правдивые цифры в своих финансовых отчетах.

"Аномалии в отчетности в пересчете на сотую долю рейтинга в любую сторону могут свидетельствовать о том, что отчеты представляются не на полную сумму реальных расходов. Или, что юридическое лицо тратит деньги не только на содержание телеканала. Возможно также, что сама телекомпания переживает этап запуска или перезапуска, отражающийся на затратах в сторону увеличения",- заявляют исследователи.

Само же исследование цель ежегодно совершенствоваться и обновляться. Но сегодня, это первая попытка определения медианного и среднего значения расходов телеканалов на 0,01 пункта телевизионного рейтинга.

"Аномально низкие или аномально высокие значения по сравнению со средними показателями формальных затрат могут свидетельствовать о разном. Например, что владельцы телеканала используют это юридическое лицо еще и для других бизнесов. Или, что владелец медиа на данном этапе его деятельности активно инвестирует в развитие компании, покупает технику, автотранспорт и пр. Или если формальные расходы низкие, то большую часть расходов владелец проводит через другое юридическое лицо или нелегально", — выяснили исследователи.

Специалисты выяснили, что средние расходы по привлечению 0,01 пункта рейтинга без учета минимального и максимального показателя составляют 13,2 млн грн.

"Прямая корреляция наблюдается для каналов с рейтингом выше 0,1. Для каналов со средним рейтингом RAT% ниже 0,1 корреляция между рейтингом и расходами отсутствует. То есть чем популярнее телеканал данной категории, тем больше затрат ему приходится осуществлять в расчете на 0, 01 своего рейтинга", — говорится в сообщении.

Но по словам авторов исследования, по ряду причин пока нет возможности полностью доверять финансовой отчетности телекомпаний

"Из-за выявленных больших отклонений в расходах на единицу рейтинга и нехватки более детальных финансовых данных пока нет возможности полностью доверять финансовой отчетности телекомпаний. Владельцам телеканалов следует оформлять СМИ на отдельное юридическое лицо и раскрывать свою детальную финансовую отчетность на сайте телеканала. Это будет способствовать прозрачности". деятельности и росту доверия к медиа", — резюмировали они.

Борьба за зрителя: сколько тратят украинские телеканалы на аудиторию - фото 2
Борьба за зрителя: сколько тратят украинские телеканалы на аудиторию - фото 3
Борьба за зрителя: сколько тратят украинские телеканалы на аудиторию - фото 4
Борьба за зрителя: сколько тратят украинские телеканалы на аудиторию - фото 5
Борьба за зрителя: сколько тратят украинские телеканалы на аудиторию - фото 6

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что как российская пропаганда повлияла на украинцев — исследование.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://youcontrol.com.ua/data-research/skilky-vytrachaiut-ukrayinski-telekanaly/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!