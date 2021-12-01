Борьба за зрителя: сколько тратят украинские телеканалы на аудиторию

Также специалисты отметили, что их исследование базируется на гипотезе, что телеканалы дают правдивые цифры в своих финансовых отчетах.

"Аномалии в отчетности в пересчете на сотую долю рейтинга в любую сторону могут свидетельствовать о том, что отчеты представляются не на полную сумму реальных расходов. Или, что юридическое лицо тратит деньги не только на содержание телеканала. Возможно также, что сама телекомпания переживает этап запуска или перезапуска, отражающийся на затратах в сторону увеличения",- заявляют исследователи.

Само же исследование цель ежегодно совершенствоваться и обновляться. Но сегодня, это первая попытка определения медианного и среднего значения расходов телеканалов на 0,01 пункта телевизионного рейтинга.

"Аномально низкие или аномально высокие значения по сравнению со средними показателями формальных затрат могут свидетельствовать о разном. Например, что владельцы телеканала используют это юридическое лицо еще и для других бизнесов. Или, что владелец медиа на данном этапе его деятельности активно инвестирует в развитие компании, покупает технику, автотранспорт и пр. Или если формальные расходы низкие, то большую часть расходов владелец проводит через другое юридическое лицо или нелегально", — выяснили исследователи.

Специалисты выяснили, что средние расходы по привлечению 0,01 пункта рейтинга без учета минимального и максимального показателя составляют 13,2 млн грн.

"Прямая корреляция наблюдается для каналов с рейтингом выше 0,1. Для каналов со средним рейтингом RAT% ниже 0,1 корреляция между рейтингом и расходами отсутствует. То есть чем популярнее телеканал данной категории, тем больше затрат ему приходится осуществлять в расчете на 0, 01 своего рейтинга", — говорится в сообщении.

Но по словам авторов исследования, по ряду причин пока нет возможности полностью доверять финансовой отчетности телекомпаний

"Из-за выявленных больших отклонений в расходах на единицу рейтинга и нехватки более детальных финансовых данных пока нет возможности полностью доверять финансовой отчетности телекомпаний. Владельцам телеканалов следует оформлять СМИ на отдельное юридическое лицо и раскрывать свою детальную финансовую отчетность на сайте телеканала. Это будет способствовать прозрачности". деятельности и росту доверия к медиа", — резюмировали они.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что как российская пропаганда повлияла на украинцев — исследование.