«Борьба со схемами»: Гетманцев рассказал, для чего на самом деле ввели налоги на заграничные посылки

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Недилько Ксения
Верховная Рада Украины поддержала резонансную реформу налогообложения международных почтовых отправлений. Согласно принятым законопроектам, в Украине отменяется действующая льгота, которая позволяла не уплачивать налог на добавленную стоимость (НДС) за заказ с иностранных маркетплейсов стоимостью до 150 евро. Глава парламентского финансового комитета Даниил Гетманцев жестко отреагировал на волну возмущения в сети, обвинив оппонентов в манипуляциях.
Даниил Геманцев
Глава профильного комитета отмечает, что обновленное законодательство призвано прежде всего навести порядок в экономике и закрыть серые зоны.
По оценкам законодателей реформа принесет в госбюджет дополнительно от 20 до 30 миллиардов гривен. Кроме того, это решение было обязательным условием евроинтеграции для получения крупных пакетов помощи МВФ и ЕС.
Парламентарий также поспешил успокоить рядовых граждан, отметив, что для обычных некоммерческих посылок (например, подарков или пособий от родственников) между физическими лицами лимит в 45 евро полностью сохраняется. Таможня и операторы доставки уже подтвердили техническую готовность, однако власти решили дать бизнесу и гражданам время на адаптацию — изменения вступят в силу не ранее 1 июля 2027 года.
В то же время, для украинских покупателей, привыкших заказывать недорогие товары на таких площадках, как AliExpress или Temu, нововведение будет означать автоматическое подорожание каждой покупки на 20%. На практике налоговая нагрузка на кошелек будет выглядеть так:
Стоимость товара на маркетплейсе
Сумма дополнительного налога (20% НДС)
Итоговая цена для покупателя
1 000 грн
200 грн
1 200 грн
2 000 грн
400 грн
2 400 грн
5 000 грн
1 000 грн
6 000 грн
Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Раде собирают подписи для повышения тарифов.