logo

BTC/USD

80569

ETH/USD

2347.56

USD/UAH

44.89

EUR/UAH

50.31

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события «Борьба со схемами»: Гетманцев рассказал, для чего на самом деле ввели налоги на заграничные посылки
commentss НОВОСТИ Все новости

«Борьба со схемами»: Гетманцев рассказал, для чего на самом деле ввели налоги на заграничные посылки

Конец эпохи дешевого шопинга: Верховная Рада отменила льготы на посылки до 150 евро, заказы с AliExpress и Temu подорожают на 20%

15 октября 2026, 15:54
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Верховная Рада Украины поддержала резонансную реформу налогообложения международных почтовых отправлений. Согласно принятым законопроектам, в Украине отменяется действующая льгота, которая позволяла не уплачивать налог на добавленную стоимость (НДС) за заказ с иностранных маркетплейсов стоимостью до 150 евро. Глава парламентского финансового комитета Даниил Гетманцев жестко отреагировал на волну возмущения в сети, обвинив оппонентов в манипуляциях.

«Борьба со схемами»: Гетманцев рассказал, для чего на самом деле ввели налоги на заграничные посылки

Даниил Геманцев

Глава профильного комитета отмечает, что обновленное законодательство призвано прежде всего навести порядок в экономике и закрыть серые зоны.

"На самом деле это системный удар по большим контрабандным схемам, в частности, по практике искусственного измельчения коммерческих партий товаров для уклонения от НДС. Мы должны защитить отечественного производителя, который под постоянными обстрелами создает рабочие места и честно платит налоги, – заявляет нардеп. — Наши предприниматели не должны проигрывать иностранным игрокам, которые имеют искусственное 20-процентное ценовое преимущество".

По оценкам законодателей реформа принесет в госбюджет дополнительно от 20 до 30 миллиардов гривен. Кроме того, это решение было обязательным условием евроинтеграции для получения крупных пакетов помощи МВФ и ЕС.

"Эти деньги жизненно необходимы для прямого финансирования Вооруженных Сил Украины, – подчеркивает Даниил Гетманцев. — От выполнения европейских обязательств зависит международный макрофин, а это гарантированные выплаты денежного обеспечения военнослужащим, заработные платы медикам, учителям и стабильные пенсии".

Парламентарий также поспешил успокоить рядовых граждан, отметив, что для обычных некоммерческих посылок (например, подарков или пособий от родственников) между физическими лицами лимит в 45 евро полностью сохраняется. Таможня и операторы доставки уже подтвердили техническую готовность, однако власти решили дать бизнесу и гражданам время на адаптацию — изменения вступят в силу не ранее 1 июля 2027 года.

В то же время, для украинских покупателей, привыкших заказывать недорогие товары на таких площадках, как AliExpress или Temu, нововведение будет означать автоматическое подорожание каждой покупки на 20%. На практике налоговая нагрузка на кошелек будет выглядеть так:

Стоимость товара на маркетплейсе

Сумма дополнительного налога (20% НДС)

Итоговая цена для покупателя

1 000 грн

200 грн

1 200 грн

2 000 грн

400 грн

2 400 грн

5 000 грн

1 000 грн

6 000 грн

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Раде собирают подписи для повышения тарифов.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости