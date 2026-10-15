«Борьба со схемами»: Гетманцев рассказал, для чего на самом деле ввели налоги на заграничные посылки

Верховная Рада Украины поддержала резонансную реформу налогообложения международных почтовых отправлений. Согласно принятым законопроектам, в Украине отменяется действующая льгота, которая позволяла не уплачивать налог на добавленную стоимость (НДС) за заказ с иностранных маркетплейсов стоимостью до 150 евро. Глава парламентского финансового комитета Даниил Гетманцев жестко отреагировал на волну возмущения в сети, обвинив оппонентов в манипуляциях.

Даниил Геманцев

Глава профильного комитета отмечает, что обновленное законодательство призвано прежде всего навести порядок в экономике и закрыть серые зоны.

"На самом деле это системный удар по большим контрабандным схемам, в частности, по практике искусственного измельчения коммерческих партий товаров для уклонения от НДС. Мы должны защитить отечественного производителя, который под постоянными обстрелами создает рабочие места и честно платит налоги, – заявляет нардеп. — Наши предприниматели не должны проигрывать иностранным игрокам, которые имеют искусственное 20-процентное ценовое преимущество".

По оценкам законодателей реформа принесет в госбюджет дополнительно от 20 до 30 миллиардов гривен. Кроме того, это решение было обязательным условием евроинтеграции для получения крупных пакетов помощи МВФ и ЕС.

"Эти деньги жизненно необходимы для прямого финансирования Вооруженных Сил Украины, – подчеркивает Даниил Гетманцев. — От выполнения европейских обязательств зависит международный макрофин, а это гарантированные выплаты денежного обеспечения военнослужащим, заработные платы медикам, учителям и стабильные пенсии".

Парламентарий также поспешил успокоить рядовых граждан, отметив, что для обычных некоммерческих посылок (например, подарков или пособий от родственников) между физическими лицами лимит в 45 евро полностью сохраняется. Таможня и операторы доставки уже подтвердили техническую готовность, однако власти решили дать бизнесу и гражданам время на адаптацию — изменения вступят в силу не ранее 1 июля 2027 года.

В то же время, для украинских покупателей, привыкших заказывать недорогие товары на таких площадках, как AliExpress или Temu, нововведение будет означать автоматическое подорожание каждой покупки на 20%. На практике налоговая нагрузка на кошелек будет выглядеть так:

Стоимость товара на маркетплейсе Сумма дополнительного налога (20% НДС) Итоговая цена для покупателя 1 000 грн 200 грн 1 200 грн 2 000 грн 400 грн 2 400 грн 5 000 грн 1 000 грн 6 000 грн

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Раде собирают подписи для повышения тарифов.