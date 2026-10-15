«Боротьба зі схемами»: Гетманцев розповів, для чого насправді запровадили податки на закордонні посилки

Верховна Рада України підтримала резонансну реформу оподаткування міжнародних поштових відправлень. Згідно з ухваленими законопроєктами, в Україні скасовується чинна пільга, яка дозволяла не сплачувати податок на додану вартість (ПДВ) за замовлення з іноземних маркетплейсів вартістю до 150 євро. Голова парламентського фінансового комітету Данило Гетманцев жорстко відреагував на хвилю обурення в мережі, звинувативши опонентів у маніпуляціях.

Данило Гетманцев

Очільник профільного комітету наголошує, що оновлене законодавство покликане насамперед навести лад в економіці та закрити сірі зони.

"Насправді це системний удар по великих контрабандних схемах, зокрема по практиці штучного подрібнення комерційних партій товарів для ухилення від ПДВ. Ми маємо захистити вітчизняного виробника, який під постійними обстрілами створює робочі місця і чесно платить податки, — заявляє нардеп. — Наші підприємці не повинні програвати іноземним гравцям, які наразі мають штучну 20-відсоткову цінову перевагу".

За оцінками законодавців, реформа принесе до держбюджету додатково від 20 до 30 мільярдів гривень. Крім того, це рішення було обов'язковою умовою євроінтеграції для отримання великих пакетів допомоги від МВФ та ЄС.

"Ці гроші життєво необхідні для прямого фінансування Збройних Сил України, — підкреслює Данило Гетманцев. — Від виконання європейських зобов'язань залежить міжнародний макрофін, а це — гарантовані виплати грошового забезпечення військовослужбовцям, заробітні плати медикам, учителям та стабільні пенсії".

Парламентар також поспішив заспокоїти пересічних громадян, зазначивши, що для звичайних некомерційних посилок (наприклад, подарунків чи допомоги від родичів) між фізичними особами ліміт у 45 євро повністю зберігається. Митниця та оператори доставки вже підтвердили технічну готовність, проте влада вирішила дати бізнесу та громадянам час на адаптацію — зміни наберуть чинності не раніше 1 липня 2027 року.

Водночас для українських покупців, які звикли замовляти недорогі товари на таких майданчиках, як AliExpress чи Temu, нововведення означатиме автоматичне подорожчання кожної покупки на 20%. На практиці податкове навантаження на гаманець виглядатиме так:

Вартість товару на маркетплейсі Сума додаткового податку (20% ПДВ) Підсумкова ціна для покупця 1 000 грн 200 грн 1 200 грн 2 000 грн 400 грн 2 400 грн 5 000 грн 1 000 грн 6 000 грн

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у Раді збирають підписи для підвищення тарифів.