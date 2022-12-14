Борьба с коррупцией в год войны: что уже удалось и что еще предстоит сделать

Декабрь – месяц итогов года и планов на будущий год. Каким был этот сверхсложный для Украины год борьбы с коррупцией? Что удалось, что нет? Что еще предстоит сделать? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Борьба с коррупцией. Фото: из открытых источников

Украина стремится стать членом Евросоюза, так что должны быть готовы к усилению антикоррупционного законодательства и повышению стандартов борьбы с коррупцией

Народный депутат Украины IX созыва (фракция "Слуга Народа"), заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по антикоррупционной политике Елена Мошенец подчеркивает, что в 2023 году Европейский Союз планирует обновить правовую антикоррупционную базу. А именно – повысить стандарты борьбы с такими правонарушениями, как незаконное обогащение, злоупотребление влиянием, злоупотребление властью, а также со взяточничеством.

Она также напоминает, что президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен предлагает включить коррупцию в режим санкций по правам человека, новый инструмент защиты демократических ценностей за рубежом.

"Украина стремится стать членом Евросоюза, так что должны быть готовы к усилению антикоррупционного законодательства и повышению стандартов борьбы с коррупцией, – считает Елена Мошенец. – На этом пути немало вызовов. Однако наша страна движется в верном направлении, о чем свидетельствует рост эффективности работы антикоррупционной системы (НАБУ, САП, ВАКС, ДБР, АРМА, НАПК) и готовность международных организаций к более тесному сотрудничеству с Украиной в вопросах глобальной борьбы с коррупцией".

В частности, продолжает нардеп, недавно Государственное бюро расследований стало членом Международной ассоциации антикоррупционных органов. Такое решение было принято на 12-м Общем Собрании членов IAACA. Основной целью организации является содействие эффективной имплементации Конвенции ООН против коррупции, принятой Генассамблеей ООН 31 октября 2003 г., а также помощь антикоррупционным органам со всего мира в предотвращении и борьбе с коррупцией.

что является мощным сигналом от украинского политического руководства о намерении значительного снижения уровня системной коррупции". Кроме того, в декабре рабочая группа Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по борьбе со взяточничеством в международных деловых операциях проголосовала за предоставление Украине статуса участника группы. Ожидается финальное утверждение решения комитетом внешних связей, – рассказывает Елена Мошенец. – Одним из несомненных антикоррупционных достижений в этом году также можно назвать принятие 20 июня Верховной Радой Украины Антикоррупционной стратегии на 2021-2025 годы

Примером того, что коррупция не погибает в Украине даже на фоне войны, есть создание следственной комиссии по расследованию работы Бюро экономической безопасности

Основатель "Студии Здорового Смысла", предприниматель, общественный деятель Павел Себастьянович размышляет следующим образом:

"Я задаю сам себе, а также своим гостям этот вопрос – какой прогноз на следующий год? Но положительных ответов не слышу. А положительных сценариев нет потому, что почти ничего в антикоррупционном русле не сделано в уходящем году. К сожалению, новости нас не радуют. К концу года мы увидели арест нескольких человек в Одессе, разгром Киевского окружного админсуда. Но это точечные удары, не изменяющие систему в целом".

Павел Себастьянович отмечает, что ярким примером того, что коррупция не погибает в Украине даже на фоне войны, является создание следственной комиссии по расследованию работы Бюро экономической безопасности.

"То есть депутаты, написавшие закон для БЭБ, проголосовали этот закон, создали на основании этого закона орган. И что? И ничего. Теперь они будут расследовать результат своей деятельности, – подчеркивает эксперт. – Коррупция закладывается в законодательство. Следовательно, коррупцию в стране порождает парламент. Они ежедневно создают эту систему и поддерживают ее жизнь. Так что ничего хорошего в 2023 году, думаю, не будет".

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