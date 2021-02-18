Борьба с фейками или прямая цензура: зачем правительству Центр противодействия дезинформации

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко на днях сообщил, что уже с марта в Украине заработает Центр противодействия дезинформации. Как это может помочь в борьбе с фейками и пропагандой? Почему это важно? Как не превратить подобный инструмент в рычаг давления на независимые медиа? Создание подобной организации порождает действительно много вопросов, так что за ответами "Комментарии" традиционно обратились к независимым экспертам.

В Украине появится Центр противодействия дезинформации. Фото из открытых источников

Этим нужно заниматься круглые сутки

Появление Центра противодействия дезинформации в Украине — большой плюс. В этом уверена Татьяна Попова — ведущая телеканала "ДОМ", член Совета по вопросам свободы слова при президенте Владимире Зеленском, экс-заместитель министра информполитики, советник министра обороны (2014-2015).

"Аналогичный центр по противодействию гибридной войне есть в Финляндии. Центр по стратегическим коммуникациям имеется в Латвии. Они показали свою эффективность. Так что нам есть, у кого перенять опыт. Естественно, подобные центры в ситуации, когда против страны ведется постоянная гибридная агрессия (как ведется против Украины со стороны России), должны появляться и работать. Будет это при содействии НАТО (как в Риге), или ЕС (как в Финляндии), или в сотрудничестве с ними — не столь важно, — считает Татьяна Попова. — Важно, что этим нужно постоянно заниматься. Круглые сутки, семь дней в неделю должны приходить мониторинги, которые дают оценку тому, какие против Украины, украинской власти, основных украинских факторов запускаются фейки".

А они, по словам Татьяна Поповой, запускаются. И фейки. И дезинформационные кампании. И манипулятивные кампании.

"Запускаются они как со стороны внешних игроков, так и со стороны внутренних, которые заинтересованы, например, в усилении определенных внешних игроков, — поясняет эксперт. — Так что я считаю, что чем быстрее такой центр будет создан, чем профессиональнее там будут люди, тем больше плюс для нашей страны. В конечном итоге это отразится на всех нас. Ведь чем спокойнее ситуация в Украине (даже в информационном пространстве), чем больше мы противостоим внешней агрессии, тем лучше это для внутренних игроков и для общей ситуации в стране", — резюмирует Татьяна Попова.

Наступила эпоха постправды

Политолог, руководитель Центра анализа и стратегий (ЦАС) Игорь Чаленко считает, что будущий проект Минкульта, очевидно, следует западным трендам усиления борьбы с фейками.

"Это особенно почувствовали даже мы во время проведения президентской кампании в США, — отмечает эксперт. — Хотя в эпоху постправды даже заключения фактчекинговых организаций носят крайне субъективный характер, потому не могут служить истиной в последней инстанции".

Игорь Чаленко напоминает, что представители теперешней власти критиковали в свое время предшественников нынешнего Министерства по части информационной политики под руководством Юрия Стеця.

"Ещё свежи в памяти сравнения с оруэлловским Министерством правды. Сейчас же Министерство Ткаченко идет протоптанным путем ликвидированной структуры. Конечно, государству необходимо искать пути противодействия гибридной агрессии в информационной сфере. Не делать ничего означает заведомо проиграть. Однако любое грубое вмешательство без отчетливой легитимности принятия решений будет бить бумерангом по самой власти", — уверен руководитель ЦАС.

По его словам, это показала социология после блокирования деятельности трёх телеканалов.

"Доля неодобрения данного шага около 40% в украинских реалиях свидетельствует о недостаточной коммуникации с обществом для формирования превалирующего отношения к этим ресурсам. Потому, как по мне, анонсированный Центр будет как изобличать элементы пропаганды, так и закреплять в обществе позицию власти к тем или иным СМИ. Конечно, присутствует риск давления на отдельные ресурсы, — предупреждает Игорь Чаленко. — Однако в данном случае я надеюсь на консолидацию журналистского цеха. Ведь быстрая реакция последнего нивелирует теоретические нападки под формальным предлогом борьбы с пропагандой (которые, в свою очередь, будут требовать немалого времени для реализации)".

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что в компании "1+1" начались обыски СБУ, а также назвали их причины.

Дополнительно на портале можно узнать, считает ли президент Зеленским возможным закрытие телеканалов "Прямий" и "НАШ".

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