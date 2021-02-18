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Борьба с фейками или прямая цензура: зачем правительству Центр противодействия дезинформации

Организация постарается отслеживать антиукраинскую пропаганду

сегодня, 13:27
Автор:

Вечканова Елена

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко на днях сообщил, что уже с марта в Украине заработает Центр противодействия дезинформации. Как это может помочь в борьбе с фейками и пропагандой? Почему это важно? Как не превратить подобный инструмент в рычаг давления на независимые медиа? Создание подобной организации порождает действительно много вопросов, так что за ответами "Комментарии" традиционно обратились к независимым экспертам. 

Борьба с фейками или прямая цензура: зачем правительству Центр противодействия дезинформации

В Украине появится Центр противодействия дезинформации. Фото из открытых источников

Этим нужно заниматься круглые сутки

Появление Центра противодействия дезинформации в Украине — большой плюс. В этом уверена Татьяна Попова  ведущая телеканала "ДОМ", член Совета по вопросам свободы слова при президенте Владимире Зеленском, экс-заместитель министра информполитики, советник министра обороны (2014-2015).

"Аналогичный центр по противодействию гибридной войне есть в Финляндии. Центр по стратегическим коммуникациям имеется в Латвии. Они показали свою эффективность. Так что нам есть, у кого перенять опыт. Естественно, подобные центры в ситуации, когда против страны ведется постоянная гибридная агрессия (как ведется против Украины со стороны России), должны появляться и работать. Будет это при содействии НАТО (как в Риге), или ЕС (как в Финляндии), или в сотрудничестве с ними  не столь важно,  считает Татьяна Попова. — Важно, что этим нужно постоянно заниматься. Круглые сутки, семь дней в неделю должны приходить мониторинги, которые дают оценку тому, какие против Украины, украинской власти, основных украинских факторов запускаются фейки".

А они, по словам Татьяна Поповой, запускаются. И фейки. И дезинформационные кампании. И манипулятивные кампании.

"Запускаются они как со стороны внешних игроков, так и со стороны внутренних, которые заинтересованы, например, в усилении определенных внешних игроков, — поясняет эксперт.  Так что я считаю, что чем быстрее такой центр будет создан, чем профессиональнее там будут люди, тем больше плюс для нашей страны. В конечном итоге это отразится на всех нас. Ведь чем спокойнее ситуация в Украине (даже в информационном пространстве), чем больше мы противостоим внешней агрессии, тем лучше это для внутренних игроков и для общей ситуации в стране",  резюмирует Татьяна Попова. 

Наступила эпоха постправды

Политолог, руководитель Центра анализа и стратегий (ЦАС) Игорь Чаленко считает, что будущий проект Минкульта, очевидно, следует западным трендам усиления борьбы с фейками.

"Это особенно почувствовали даже мы во время проведения президентской кампании в США,  отмечает эксперт.  Хотя в эпоху постправды даже заключения фактчекинговых организаций носят крайне субъективный характер, потому не могут служить истиной в последней инстанции".

Игорь Чаленко напоминает, что представители теперешней власти критиковали в свое время предшественников нынешнего Министерства по части информационной политики под руководством Юрия Стеця.

"Ещё свежи в памяти сравнения с оруэлловским Министерством правды. Сейчас же Министерство Ткаченко идет протоптанным путем ликвидированной структуры. Конечно, государству необходимо искать пути противодействия гибридной агрессии в информационной сфере. Не делать ничего означает заведомо проиграть. Однако любое грубое вмешательство без отчетливой легитимности принятия решений будет бить бумерангом по самой власти",  уверен руководитель ЦАС.

По его словам, это показала социология после блокирования деятельности трёх телеканалов.

"Доля неодобрения данного шага около 40% в украинских реалиях свидетельствует о недостаточной коммуникации с обществом для формирования превалирующего отношения к этим ресурсам. Потому, как по мне, анонсированный Центр будет как изобличать элементы пропаганды, так и закреплять в обществе позицию власти к тем или иным СМИ. Конечно, присутствует риск давления на отдельные ресурсы,  предупреждает Игорь Чаленко.  Однако в данном случае я надеюсь на консолидацию журналистского цеха. Ведь быстрая реакция последнего нивелирует теоретические нападки под формальным предлогом борьбы с пропагандой (которые, в свою очередь, будут требовать немалого времени для реализации)".

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что в компании "1+1" начались обыски СБУ, а также назвали их причины.

Дополнительно на портале можно узнать, считает ли президент Зеленским возможным закрытие телеканалов "Прямий" и "НАШ".


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