СБУ проверит телеканал "1+1": на каких основаниях

В Службе безопасности Украины организована проверка одного из крупнейших украинских телеканалов "1+1". Такую информацию в беседе с представителями издания "РБК-Украина" предоставил Михаил Подоляк, советник Офиса президента.

СБУ проверит бенефициаров телеканала 1+1. Фото из открытых источников

Как объясняет чиновник, СБУ попытается выяснить, кто именно осуществляет непосредственное влияние на формирование информационной повестки телеканала. В то же время советник ОПУ подтвердил, что комплексная проверка телеканала обязательно коснется бенефициаров СМИ.

"Они [сотрудники СБУ — ред.] должны проверить, кто является бенефициаром, какое влияние на управление оказывается, условно говоря, какое влияние на информационную политику по определенным пакетом акций", — отметил Михаил Подоляк.

Интересно, что, по мнению чиновника, наибольшую угрозу для информационной безопасности Украины во время гибридной с Россией несут именно телеканалы из так называемого "пула Медведчука". Собственно, именно их — "NewsOne", "ZiK" и "Украина 112" — и было недавно заблокировано благодаря соответствующему решению СНБО.

В то же время никаких уточнений относительно того, связана проверка "1+1" спецслужащими с наличием части акций в собственности семьи известного пророссийской риторикой политика, председателя партии "Оппозиционная платформа — за жизнь" Виктора Медведчука, Подоляк не сделал.

Также советник ОПГ заявил, что за "1+1" замечена так называемая "игра в политику", хотя это не выбивается из стандартных действий медиа в среде, заполненной конкурентами.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что, по мнению народного депутата Александра Дубинского, в Украине могут закрыть еще один телеканал. Какой именно, стоит узнать в нашем материале.

Также на портале можно найти информацию о том, при каких условиях телеканалы Медведчука могут вернуться в отечественное информационное пространство.

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