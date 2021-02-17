Еще один телеканал в Украине могут закрыть – нардеп

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Таисия Ерохина
Еще один
украинский телеканал — на
этот раз "Прямой" — может "присоединиться" к недавно заблокированным 112,
ZIK и News One из так называемого "пула Медведчука". Такую информацию сообщил в
своем Telegram-канале
народный депутат Александр
Дубинский.
Фото из открытых источников
Отметим, что
официально такие намерения Совет национальной безопасности и обороны Украины не
подтверждал и не опровергал.
Отметим, что телеканал
"Прямой" формально принадлежит бывшему главе КГГА и депутату от
"Партии регионов" Владимиру Макеенко. Фактическим собственником
канала в медиа неоднократно называли экс-президента Украины Петра Порошенко.
Напомним, свежий опрос
портала "Комментарии" и рейтинговой платформы "Ratings.comments.ua" определил
самый
популярный телеканал Украины. Кроме того, украинцы разошлись во мнении
относительно недавно закрытых телеканалов соратника Медведчука. Узнайте, кто
занял высшие позиции рейтинга ТВ-каналов Украины!
Как сообщалось
ранее, президент Зеленский, который ранее обещал не блокировать каналы, назвал
блокировку каналов 112, NewsOne и Zik борьбой за правду. А еще он недавно в
интервью уверял, что нивелировать влияние олигархов можно, если отобрать у них
медиаресурсы. Можно ли рассматривать блокирование трех каналов в этом ракурсе? Кто
может быть следующим – и почему? "Комментарии" узнали ответы у
экспертов.
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