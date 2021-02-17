Еще один телеканал в Украине могут закрыть – нардеп

Еще один украинский телеканал — на этот раз "Прямой" — может "присоединиться" к недавно заблокированным 112, ZIK и News One из так называемого "пула Медведчука". Такую информацию сообщил в своем Telegram-канале народный депутат Александр Дубинский.

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"Ходят упорные слухи, что в пятницу на заседании СНБОУ могут быть введены также санкции против собственника телеканала "Прямой" Макеенко, который является номинальным владельцем в интересах Порошенко", — говорится в сообщении Дубинского.

Отметим, что официально такие намерения Совет национальной безопасности и обороны Украины не подтверждал и не опровергал.

Отметим, что телеканал "Прямой" формально принадлежит бывшему главе КГГА и депутату от "Партии регионов" Владимиру Макеенко. Фактическим собственником канала в медиа неоднократно называли экс-президента Украины Петра Порошенко.

Напомним, свежий опрос портала "Комментарии" и рейтинговой платформы "Ratings.comments.ua" определил самый популярный телеканал Украины. Кроме того, украинцы разошлись во мнении относительно недавно закрытых телеканалов соратника Медведчука. Узнайте, кто занял высшие позиции рейтинга ТВ-каналов Украины!

Как сообщалось ранее, президент Зеленский, который ранее обещал не блокировать каналы, назвал блокировку каналов 112, NewsOne и Zik борьбой за правду. А еще он недавно в интервью уверял, что нивелировать влияние олигархов можно, если отобрать у них медиаресурсы. Можно ли рассматривать блокирование трех каналов в этом ракурсе? Кто может быть следующим – и почему? "Комментарии" узнали ответы у экспертов.

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