Большой обмен: стало известно сколько защитников удалось вернуть из плена РФ

Украина вернула из российского плена 95 своих защитников. Как передает портал "Комментарии", информацию уже подтвердил президент Владимир Зеленский в соцсетях.

Обмен пленными. Фото: из открытых источников

"Продолжаем возвращать наших людей домой. Еще 95 защитников освобождены из российского плена. Это воины Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, пограничники. Благодарен нашей команде, которая занимается обменами, и Объединенным Арабским Эмиратам — за посредничество в этом освобождении. Как бы сложно это ни было, ищем каждого, кто может быть в плену. Должны вернуть всех", – отметил глава украинского государства.

Как уточняет Координационный штаб, среди освобожденных — 49 воинов ВСУ (в том числе участник "воздушного моста", который добровольно вызвался на вертолете лететь на "Азовсталь", чтобы помочь заблокированным там подразделениям, и двое из Воздушных сил), 21 нацгвардеец, 10 военных моряков, семеро из Сил территориальной обороны, пятеро пограничников, двое из Государственной специальной службы транспорта и один защитник из добровольческого формирования территориальной громады.

Все освобожденные на этот раз — мужчины: 88 рядовых и сержантов, семь офицеров.

Стоит отметить, среди наших героев, получивших наконец свободу, 23 человека защищали Мариуполь (из них тринадцать — защитники "Азовстали"), 41 воевал на Донецком направлении, по девять — на Луганском и Запорожском, по трое — на Херсонском и Харьковском. Один из освобожденных моряков на момент начала вторжения находился в Киевской области и сразу присоединился к обороне своего поселка от оккупантов в составе Макаровской ТрО. Во время оказания гуманитарной помощи жителям местной общины попал в плен к российским военнослужащим-бурятам.

Многие украинские бойцы, которые возвращаются, страдают от последствий ранений и имеют хронические заболевания, требующие длительного лечения. Большинство из них находились в плену страны-агрессора с 2022 года. Также среди освобожденных есть защитник, который считался пропавшим без вести.

Ранее "Комментарии" сообщали, что при посредничестве ОАЭ Украина и РФ таки договорились о большом обмене.



