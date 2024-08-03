Большой обмен между РФ и США: что вызвало тревогу Украины

В Киеве всерьез обеспокоены большим обменом заложниками между РФ и странами Запада, опасаясь, что это может быть лишь вершиной айсберга тайных переговоров без ведома Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет The Washington Post (WP).

Обмен заключенными между РФ и США. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, что этот обмен напрямую не касался Украины, украинские официальные лица не принимали прямого участия в нем и публично не комментировали. Но масштаб, сложность, секретность и важность обмена не остались незамеченными.

В пятницу представитель Кремля Дмитрий Песков быстро развеял любые предположения о том, что соглашение об обмене заключенными может привести к переговорам о прекращении войны в Украине. Но, как отмечает WP, в Киеве уже давно опасаются, что США могут начать тайные переговоры с Москвой о возможности такого мира.

В материале говорится, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в комментарии изданию выразил убеждение, что Украина сейчас "слишком независима", чтобы ее обходить стороной во время любых потенциальных переговоров и навязывать условия прекращения огня.

Однако украинцы осознают, что их страна выживает за счет оружия и денег, одолженных и подаренных из-за рубежа, отмечает WP. Если любая из этих спасительных линий будет отрезана, Украина окажется в большой беде.

По этой причине информация о соглашении по заключенным – результат месяцев кропотливых и сложных дипломатических переговоров между Москвой и Вашингтоном – вызвала настороженность некоторых украинцев.

Авторы материала обращаю внимание, что украинцы уже имеют негативный исторический опыт такого принуждения.

"Когда 10 лет назад начался конфликт с Россией, лидеры Франции и Германии Франсуа Олланд и Ангела Меркель подтолкнули президента Украины Петра Порошенко к подписанию соглашения о прекращении огня, известного как Минские соглашения, на очень невыгодных условиях", — пишет WP.

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