Время пошло: у Путина уже угрожают тем, кого обменяли

Зампредседателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев посоветовал освобожденным при обмене пойти на программу по защите свидетелей. Одиозный политик заявил, что ему хотелось бы, чтобы "предатели России сгнили в застенке или сдохли в тюрьме, как это нередко и случалось", но вернуть тех, кто работал на страну, было полезнее. Как передает портал "Комментарии", об этом он написал в своем Telegram-канале.

Дмитрий Медведев. Фото: из открытых источников

"А предатели пусть теперь лихорадочно подбирают новые имена и активно маскируются под программой защиты свидетелей", — отметил бывший президент РФ.

Напомним, 1 августа состоялся масштабный обмен пленными между Россией и Беларусью, а также рядом стран Запада.

Запад договорился с Российской Федерацией об освобождении 16 политических заключенных, включая трех американцев и одного владельца грин-карты, которые уже возвращаются домой. Об этом сообщил президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден в своем Twitter-аккаунте.

Байден отметил, что соглашение стало дипломатическим подвигом. В целом договоренность предусматривала освобождение 16 человек из России, включая двух немцев и семерых граждан России, являвшихся политическими заключенными в своей собственной стране. Президент США также приветствовал усилия союзников, принимавших участие в сложных переговорах, чтобы добиться этого результата. Среди этих стран были: Германия; Польша; Словения; Норвегия; Турция.

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