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Кравцев Сергей
Зампредседателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев посоветовал освобожденным при обмене пойти на программу по защите свидетелей. Одиозный политик заявил, что ему хотелось бы, чтобы "предатели России сгнили в застенке или сдохли в тюрьме, как это нередко и случалось", но вернуть тех, кто работал на страну, было полезнее. Как передает портал "Комментарии", об этом он написал в своем Telegram-канале.
Дмитрий Медведев. Фото: из открытых источников
Напомним, 1 августа состоялся масштабный обмен пленными между Россией и Беларусью, а также рядом стран Запада.
Запад договорился с Российской Федерацией об освобождении 16 политических заключенных, включая трех американцев и одного владельца грин-карты, которые уже возвращаются домой. Об этом сообщил президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден в своем Twitter-аккаунте.
Байден отметил, что соглашение стало дипломатическим подвигом. В целом договоренность предусматривала освобождение 16 человек из России, включая двух немцев и семерых граждан России, являвшихся политическими заключенными в своей собственной стране. Президент США также приветствовал усилия союзников, принимавших участие в сложных переговорах, чтобы добиться этого результата. Среди этих стран были: Германия; Польша; Словения; Норвегия; Турция.
Читайте также на портале "Комментарии" — Вадим Красиков, который убил в Германии чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили, является агентом Федеральной службы безопасности РФ. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает "Интерфакс".
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