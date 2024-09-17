Большинство украинцев отказываются от кредитов на жилье: результаты опроса

Большинство украинцев остаются осторожными в вопросах покупки жилья на кредит. Об этом свидетельствует свежее исследование OLX. Почти половина респондентов не планирует приобретения недвижимости в ближайшем будущем, тогда как только 15% планируют сделать это в следующем году.

Почему украинцы отказываются от ипотек

Исследование, проведенное платформой OLX в разделе "Недвижимость", в котором участвовали 811 пользователей, выявило, что украинцы продолжают избегать кредитования при покупке недвижимости. Среди тех, кто недавно приобрел жилье, подавляющее большинство выбрало квартиры (69%), в то время как 21,8% предпочли дома, а 8,4% инвестировали в другие объекты, такие как склады, дачи или земельные участки.

Большая часть тех, кто прибегал к кредитам, сделала это из-за недостатка собственных средств (65%). Однако, 39,1% видят в кредитах возможность постепенной выплаты, что не влечет значительных финансовых потерь для семьи. Несмотря на это, только 8% респондентов рассматривают возможность кредита в будущем, в то время как 36% категорически отвергают такую идею из-за высоких процентов и нестабильности рынка.

Значительная часть населения (41%) хорошо осведомлена о государственной программе "еОселя", предназначенной для облегчения процесса приобретения жилья. Однако, почти такое же количество людей (39%) имеют только поверхностные знания о программе, а 14% даже не знают деталей. В будущем воспользоваться еОселей планируют 12% украинцев.

Читайте также на портале “Комментарии” — В Украине люди, вынужденные покинуть свои дома в результате российской агрессии, имеют право на безвозмездное жилье. Благотворительный фонд "Миссия HANSEN" реализует проект, который позволит получить жилье в Киевской области на срок до пяти лет. Об этом сообщает HANSEN в Украине.