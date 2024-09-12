logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Некоторые украинцы могут получить бесплатное жилье в Киевской области: условия
commentss НОВОСТИ Все новости

Некоторые украинцы могут получить бесплатное жилье в Киевской области: условия

Американский предприниматель поможет украинцам, потерявшим жилье из-за войны

сегодня, 15:34
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Амбарцумян Анна

В Украине люди, вынужденные покинуть свои дома в результате российской агрессии, имеют право на безвозмездное жилье. Благотворительный фонд "Миссия HANSEN" реализует проект, который позволит получить жилье в Киевской области на срок до пяти лет. Об этом сообщает HANSEN в Украине.

Некоторые украинцы могут получить бесплатное жилье в Киевской области: условия

Жилье для переселенцев. Фото: Ирпенский городской совет/Telegram

Американский бизнесмен Делл Лой Хансен основал благотворительный проект для украинцев, оставшихся без жилья из-за войны с Россией. Программа предлагает жилье для беженцев из наиболее пострадавших регионов Украины, таких как Донецкая, Луганская, Харьковская, Сумская и Херсонская области.

Переселенцы могут выбрать одно из трех жилых мест в Киевской области:

  • "Городок Хансена" в Тарасовке, где можно проживать до пяти лет, оплачивая только коммунальные услуги;

  • многоквартирный дом в Софиевской Борщаговке, также с оплатой только по ЖКХ;

  • "Чудо-Городок" в Колонщине для пожилых людей, где проживание и коммунальные услуги бесплатные.

Для участия в программе необходимо зарегистрироваться на специальном портале или через партнерские организации, заполнив анкету с личными данными, историей семьи, доходами и причинами потери жилья из-за войны.

Напомним, Кабинет Министров Украины принял решение об отмене некоторых выплат для внутренне перемещенных лиц, что было реализовано в рамках программы компенсации затрат на временное размещение. Эта программа, утвержденная постановлением Кабмина от 19 марта 2022 года № 333, включала проект "Убежище", цель которого была поддержка владельцев домохозяйств, которые бесплатно принимали переселенцев в своих жилищах.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://share.hsforms.com/11fH9NJmSSheAUVTHkV0rjwqwlic
Теги:

Новости

Все новости