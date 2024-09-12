Некоторые украинцы могут получить бесплатное жилье в Киевской области: условия

В Украине люди, вынужденные покинуть свои дома в результате российской агрессии, имеют право на безвозмездное жилье. Благотворительный фонд "Миссия HANSEN" реализует проект, который позволит получить жилье в Киевской области на срок до пяти лет. Об этом сообщает HANSEN в Украине.



Жилье для переселенцев. Фото: Ирпенский городской совет/Telegram

Американский бизнесмен Делл Лой Хансен основал благотворительный проект для украинцев, оставшихся без жилья из-за войны с Россией. Программа предлагает жилье для беженцев из наиболее пострадавших регионов Украины, таких как Донецкая, Луганская, Харьковская, Сумская и Херсонская области.

Переселенцы могут выбрать одно из трех жилых мест в Киевской области:

"Городок Хансена" в Тарасовке, где можно проживать до пяти лет, оплачивая только коммунальные услуги;

многоквартирный дом в Софиевской Борщаговке, также с оплатой только по ЖКХ;

"Чудо-Городок" в Колонщине для пожилых людей, где проживание и коммунальные услуги бесплатные.

Для участия в программе необходимо зарегистрироваться на специальном портале или через партнерские организации, заполнив анкету с личными данными, историей семьи, доходами и причинами потери жилья из-за войны.

Напомним, Кабинет Министров Украины принял решение об отмене некоторых выплат для внутренне перемещенных лиц, что было реализовано в рамках программы компенсации затрат на временное размещение. Эта программа, утвержденная постановлением Кабмина от 19 марта 2022 года № 333, включала проект "Убежище", цель которого была поддержка владельцев домохозяйств, которые бесплатно принимали переселенцев в своих жилищах.

