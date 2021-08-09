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Больше за справки – никаких взяток: Украина переходит в режим «без бумаг»

Через три месяца благодаря внедрению режима "без бумаг" количество е-услуг в Украине существенно возрастет

сегодня, 08:28
Автор:

Кравцев Сергей

Украина через три месяца полностью перейдет на электронный документооборот. После введения режима "без бумаг" количество электронных услуг в Украине вырастет в разы. Как информирует портал "Комментарии", об этом написал у себя в Facebook глава правительства Денис Шмыгаль.

Больше за справки – никаких взяток: Украина переходит в режим «без бумаг»

Документы. Фото: ДомКлик

Премьер-министр рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский дал старт тому, чтобы все документы были переведены в онлайн. Это открывает новые возможности перед украинцами и отправляет бумажную волокиту в прошлое. Ведь теперь государственные органы будут не в праве требовать от вас тот или иной документ в бумажном виде. Постепенно все данные окажутся в электронных реестрах, что существенно упростит жизнь не только спецслужбам, но и рядовым украинцам.

Денис Шмыгаль сделал акцент еще и на том вопросе, что после введения режима "без бумаг" должен быть нанесен серьезный удар по коррупции. Потребовать взятку за тот или иной документ теперь будет практически невозможно. По словам Шмыгаля, Минцифры пытается сделать так, чтобы человеческий фактор больше не был основополагающим в выдаче того или иного документа.

Читайте также – ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что украинцев ждут приятные новости о росте пенсий в два раза. В правительстве рассказали о готовности дать старт накопительной системе, которая должна будет работать параллельно с уже действующей солидарной пенсионной системой. Глава правительства Денис Шмыгаль назвал этот путь единственным верным в вопросе существенного увеличения пенсионных накоплений. При этом Шмыгаль поспешил всех успокоить – индексацию и повышение минимального порога пенсии никто не отменял.


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Источник: https://www.facebook.com/dshmyhal/posts/393494328884443
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