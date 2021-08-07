Пенсия в Украине вырастет в 2 раза: в правительстве нашли решение

Украинцев ждут приятные новости – их пенсии могут вырасти в два раза. Всё это благодаря нововведению накопительной системы, задача которой как раз и работать, чтобы пенсия существенно выросла. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "РБР-Украина", ссылаясь на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля во время заседания правительства.

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Анонсируя старт накопительной системы в Украине глава правительства уточнил важный момент – власть и дальше будет придерживаться солидарной пенсионной системы и, конечно же, из года в год будут проводиться индексации выплат. При этом Денис Шмыгаль отметил, что сегодня были проработаны разные механизмы, как существенно поднять пенсионные выплаты, а именно как увеличить пенсию минимум в два раза. После глубокого анализа правительство пришло к выводу, что нет другого пути, кроме введения накопительного уровня пенсионной системы. Это не означает, что нынешняя солидарная пенсионная система и индексации будут отменены. Просто новая система будет работать параллельно и таким образом она будет дополнять уже существующую солидарную пенсию. Следовательно, у большинства украинцев существенно вырастут размер пенсий. Он будет увеличиваться из года в год.

В правительстве уже проработали механизмы, как будет работать накопительная пенсионная система. Также глава правительства отметил, что старт нововведению должна дать Верховная Рада, которая соберётся после каникул и проработает этот механизм, приняв соответствующие законопроекты. Денис Шмыгаль прогнозирует, если ничего не помешает, то данные законопроекты должны быть приняты уже в 2021 году.

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