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Пенсия в Украине вырастет в 2 раза: в правительстве нашли решение

Пенсия в Украине может вырасти в два раза, благодаря введению накопительной системы

сегодня, 13:50
Автор:

Кравцев Сергей

Украинцев ждут приятные новости – их пенсии могут вырасти в два раза. Всё это благодаря нововведению накопительной системы, задача которой как раз и работать, чтобы пенсия существенно выросла.  Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "РБР-Украина", ссылаясь на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля во время заседания правительства.

Пенсия в Украине вырастет в 2 раза: в правительстве нашли решение

Деньги - портал Слово и дело

Анонсируя старт накопительной системы в Украине глава правительства уточнил важный момент – власть и дальше будет придерживаться солидарной пенсионной системы и, конечно же, из года в год будут проводиться индексации выплат. При этом Денис Шмыгаль отметил, что сегодня были проработаны разные механизмы, как существенно поднять пенсионные выплаты, а именно как увеличить пенсию минимум в два раза. После глубокого анализа правительство пришло к выводу, что нет другого пути, кроме введения накопительного уровня пенсионной системы. Это не означает, что нынешняя солидарная пенсионная система и индексации будут отменены. Просто новая система будет работать параллельно и таким образом она будет дополнять уже существующую солидарную пенсию. Следовательно, у большинства украинцев существенно вырастут размер пенсий. Он будет увеличиваться из года в год.

В правительстве уже проработали механизмы, как будет работать накопительная пенсионная система. Также глава правительства отметил, что старт нововведению должна дать Верховная Рада, которая соберётся после каникул и проработает этот механизм, приняв соответствующие законопроекты. Денис Шмыгаль прогнозирует, если ничего не помешает, то данные законопроекты должны быть приняты уже в 2021 году.

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Источник: https://www.rbc.ua/rus/styler/pensii-ukraine-poobeshchali-podnyat-dva-raza-1628147090.html
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