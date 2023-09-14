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Больше не можем полагаться на Россию: Путин теряет еще одного союзника

Пашинян заявил, что Армения больше не может полагаться на Россию после ее вторжения в Украину

14 сентября 2023, 17:25
Автор:
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Кравцев Сергей
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Полномасштабное вторжение российских войск в Украину привело к тому, что Армения больше не может полагаться на Москву как на гаранта своей безопасности. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал премьер Армении Никол Пашинян, пишет "Politico".

Больше не можем полагаться на Россию: Путин теряет еще одного союзника

Путин и Пашинян. Фото: из открытых источников

"Чрезвычайно резкая критика Пашиняна неспособности России действовать как "полицейского" на Кавказе только усиливает ощущение, что Кремль теряет свое влияние, и некогда хваленый статус сверхдержавы, в бывших советских республиках, которые Москва когда-то считала своим плацдармом", — говорится в материале.


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"В результате событий в Украине возможности России изменились", — отметил премьер-министр Армении.

Журналисты отмечают, если за словами руководства Армении последуют конкретные действия – это может стать сильным ударом по имиджу России. В свою очередь этом может открыть новые перспективы для Армении, поскольку после распада СССР она делегировала большую часть контроля над своими железными дорогами, своей энергетикой и даже своими границами РФ.

Читайте также на портале "Комментарии" - Армения, всё еще входящая в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) наряду с Россией и рядом других стран, приняла решение провести на своей территории совместные военные учения из США. Кроме того, армянские власти выступили с инициативой, чтобы Римский статут Международного уголовного суда был ратифицирован Национальным собранием. Что фактически позволит арестовать Путина, находящегося в международном розыске по ордеру МУС (выдан в марте), если он посетит "союзника" по ОДКБ. О чем говорят такие действия Армении? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – Владимира Путина беспокоят отношения с союзниками: собрал Совбез.




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Источник: https://www.politico.eu/article/we-cant-rely-russia-protect-us-anymore-nikol-pashinyan-armenia-pm/
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