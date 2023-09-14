Больше не можем полагаться на Россию: Путин теряет еще одного союзника

Полномасштабное вторжение российских войск в Украину привело к тому, что Армения больше не может полагаться на Москву как на гаранта своей безопасности. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал премьер Армении Никол Пашинян, пишет "Politico".

Путин и Пашинян. Фото: из открытых источников

"Чрезвычайно резкая критика Пашиняна неспособности России действовать как "полицейского" на Кавказе только усиливает ощущение, что Кремль теряет свое влияние, и некогда хваленый статус сверхдержавы, в бывших советских республиках, которые Москва когда-то считала своим плацдармом", — говорится в материале.

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"В результате событий в Украине возможности России изменились", — отметил премьер-министр Армении.

Журналисты отмечают, если за словами руководства Армении последуют конкретные действия – это может стать сильным ударом по имиджу России. В свою очередь этом может открыть новые перспективы для Армении, поскольку после распада СССР она делегировала большую часть контроля над своими железными дорогами, своей энергетикой и даже своими границами РФ.

Читайте также на портале "Комментарии" - Армения, всё еще входящая в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) наряду с Россией и рядом других стран, приняла решение провести на своей территории совместные военные учения из США. Кроме того, армянские власти выступили с инициативой, чтобы Римский статут Международного уголовного суда был ратифицирован Национальным собранием. Что фактически позволит арестовать Путина, находящегося в международном розыске по ордеру МУС (выдан в марте), если он посетит "союзника" по ОДКБ. О чем говорят такие действия Армении? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – Владимира Путина беспокоят отношения с союзниками: собрал Совбез.



