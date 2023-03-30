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Больше не друг и не союзник: РФ внесла Венгрию в список «недружественных стран»

Причиной тому, что РФ отнесла Венгрию к недружественным России странам послужили санкции ЕС, к которым присоединился Будапешт

сегодня, 10:50
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Автор:

Кравцев Сергей

РФ отнесла Венгрию к недружественным России странам из-за присоединения Будапешта к антироссийским санкциям, которые были введены за развязанную Кремлем войну против Украины. как передает издание "Комментарии", об этом заявил посол РФ в Венгрии Евгений Станиславов, сообщает российское пропагандистское информагентство "РИА Новости".

Больше не друг и не союзник: РФ внесла Венгрию в список «недружественных стран»

Путин и Орбан. Фото: из открытых источников

Евгений Станиславов заявил, что, несмотря попытки Венгрии отстаивать собственные интересы, которые часто идут вразрез с политикой Евросоюза, факт остается фактом: Венгрия согласилась поддержать все антироссийские санкции, проголосовала за все санкционные пакеты Брюсселя и вынуждена их строго исполнять.                                                        


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Поэтому Москва отнесла Венгрию к категории недружественных России стран, "в адрес которых могут применяться наши ответные меры", сказал Станиславов.

При этом российский дипломат отметил, что РФ "держит каналы диалога открытыми, ради сохранения накопленного за прошедшие годы багажа позитивных наработок". Тем самым в России намекнули, что Венгрия все еще может изменить ситуацию.

Читайте также на портале "Комментарии" — премьер Венгрии Виктор Орбан неожиданно заявил, что придется пересмотреть отношения с Россией: что произошло.

Также издание "Комментарии" сообщало — пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков неожиданно развенчал миф о том, что Россия в Украине проводит "специальную военную операцию". Рупор Кремля назвал происходящие в Украине события войной и заявил, что это "надолго".




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