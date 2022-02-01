"Большая стройка": в Закарпатской области завершили самую длинную подпорную стенку в Украине (ФОТО)

В Закарпатской области уже закончили строительство важной составляющей обновленной автодороги Н-09 Мукачево – Рахов – Ивано-Франковск – Львов – одной из самых длинных подпорных стен нашей страны в местности у водопада Труфанец. Искусственная постройка, которая будет защищать очень живописную закарпатскую автостраду, построена за счет бюджетного финансирования, предусмотренного программой, что презентовал украинский президент Владимир Зеленский "Большое строительство". Об этом сообщает Укравтодор.

В Закарпатье завершили строительство подпорной стенки (фото: Укравтодор)

Водопад Труфанец – известная гидрологическая достопримечательность природы и туристическая жемчужина Карпат, которая находится в районе юго-восточных склонов массива карпатских гор Свидевец.

По обнародованной информации, уже построенная, самая длинная в Украине подпорная стена берет начало как раз у водопада. Длина нового дорожного объекта около 2 км. Она будет защищать автостраду от разрушений, что наносит ей строптивое течение реки Тиса. Главная цель искусственного сооружения — предупредить и сделать меньше размывы земляных насыпей и сдерживать оползни.

Выполняя строительные работы, рабочие укрепили горную вершину недалеко от этой туристической жемчужины, так же защищая в этом месте горную автостраду Н-09 от возможных оползней и селевых потоков. По проекту самую часть автострады, по которой будут двигаться автомобили, сделали шире от шести до восьми метров.

Сейчас эта горная автострада, объединяющая три западных региона, будет иметь больше подпорных сооружений и габионов, длина которых немалая — более сотни километров.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что возле Краматорска строят центр по разведению хищных птиц за 15 миллионов гривен.

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