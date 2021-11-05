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Больничный за свой счет: в Фонде соцстрахования за отказ от вакцинации не будут выплачивать пособие

Отстраненным от работы за отказ от COVID-вакцинации не будут оплачивать больничные

сегодня, 16:38
Автор:

Кравцев Сергей
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Украинцы, которых отстранят от работы за отказ от вакцинации против COVID-19, могут остаться без пособия по больничным листкам. Об этом информирует портал "Комментарии", со ссылкой на Фонд социального страхования.

Больничный за свой счет: в Фонде соцстрахования за отказ от вакцинации не будут выплачивать пособие

Противники вакцинации. Фото: Украинская правда

В Фонде рассказывают, если человек не имеет противопоказаний, подтвержденных соответствующим документом, то он обязан вакцинироваться против коронавируса, чтобы защитить себя и окружающих от опасности. Если же работник отказывается это делать и заболевает коронавирусом, то на время его отсутствия на рабочем месте он не получает пособия по больничным листкам. В Фонде объясняют отсутствие выплат тем, что факт потери заработка из-за болезни или травмы в такой период отсутствует. Следовательно, и оплата не предусмотрена.

Читайте также на портале "Комментарии" — Украина продолжает оставаться страной, где слишком низкий уровень вакцинации против коронавируса. Доктор Евгений Комаровский назвал простой, эффективный и быстрый способ, как добиться в Украине быстрой вакцинации большинства граждан получить коллективный иммунитет против коронавируса. Рецепт, по словам Комаровского, очень простой. Когда каждого украинца уведомить о том, что ему предстоит со своего кармана оплачивать лечение против коронавируса в больнице, то в пункты вакцинации выстроятся длинные очереди. 

Также издание "Комментарии" сообщало, что в США приняли решение о массовой вакцинации детей от 5 лет. В Штатах открыт пункту вакцинации, где родители могут привить своих детей. Пока что это делается в добровольном порядке и обязательной вакцинации среди детей нет.


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Источник: http://www.fssu.gov.ua/fse/control/main/uk/publish/article/978202
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