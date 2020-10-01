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Болгария ужесточила правила въезда для украинцев

Болгария выдвинула несколько требований к справке с результатами теста на коронавирус

сегодня, 12:50
Автор:

Виолетта Комаровская

С сегодняшнего дня, 1 октября, Болгария изменила правила пересечения границы для украинцев. Попасть в страну стало сложнее. В частности, снова необходимо предъявлять результаты теста на коронавирус. Об этом сообщили в пресс-службе Госагентства развития туризма Украины.

Болгария ужесточила правила въезда для украинцев

Отдых в Болгарии. Фото: sunny-days.by

Целый месяц украинцы могли посещать Болгарию беспрепятственно. Делать какие-либо тесты не требовалось. Но уже сегодня страна вернулась к более строгим карантинным правилам. Теперь, чтобы пересечь границу, необходимо предъявить негативные результаты теста на коронавирус. При чем речь идет исключительно о ПЦР-тестировании.

К самому документу власти Болгарии также выдвинули ряд требований. В нем обязательно должны указаны личные данные гражданина из загранпаспорта, данные о лаборатории, где проводилось тестирование на Covid-19, а также дата анализа. Принимать к сведению будут только те результаты, которые были получены в течение 72-х часов до момента пересечения границы. 

Подобные ограничения для украинцев будут действовать, по меньшей мере, до 30 ноября. 

Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали о том, что Украина открыла свои границы для иностранцев. Однако некоторые все же ограничения пришлось оставить.


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