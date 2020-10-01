Болгария ужесточила правила въезда для украинцев

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Виолетта Комаровская
С сегодняшнего дня, 1 октября, Болгария изменила правила пересечения границы для украинцев. Попасть в страну стало сложнее. В частности, снова необходимо предъявлять результаты теста на коронавирус. Об этом сообщили в пресс-службе Госагентства развития туризма Украины.
Отдых в Болгарии. Фото: sunny-days.by
Целый месяц украинцы могли посещать Болгарию беспрепятственно. Делать какие-либо тесты не требовалось. Но уже сегодня страна вернулась к более строгим карантинным правилам. Теперь, чтобы пересечь границу, необходимо предъявить негативные результаты теста на коронавирус. При чем речь идет исключительно о ПЦР-тестировании.
К самому документу власти Болгарии также выдвинули ряд требований. В нем обязательно должны указаны личные данные гражданина из загранпаспорта, данные о лаборатории, где проводилось тестирование на Covid-19, а также дата анализа. Принимать к сведению будут только те результаты, которые были получены в течение 72-х часов до момента пересечения границы.
Подобные ограничения для украинцев будут действовать, по меньшей мере, до 30 ноября.
Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали о том, что Украина открыла свои границы для иностранцев. Однако некоторые все же ограничения пришлось оставить.
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