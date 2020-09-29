Украина будет пускать через границу иностранцев, но есть условия

Правительство изменило правила пересечения украинской границы с 28 сентября для граждан других государств. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Так, во время карантина запрещено пересекать границу иностранцам и лицам без гражданства, если у них нет полиса (свидетельства, сертификата) страхования. Полис должен быть выдан страховой компанией, зарегистрированной в Украине, или иностранной страховой компанией, которая имеет представительство на территории нашей страны или договорные отношения. И главное — покрывать расходы, связанные с лечением COVID-19, обсервацией, и действовать на срок пребывания в Украине.

Есть исключения, для которых это требование не действует:

- иностранцы, лица без гражданства, которые постоянно проживают на территории Украины;

- беженцы;

- лица, которые нуждаются в дополнительной защиты;

- работники дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине, и члены их семей;

- военнослужащие (подразделений) вооруженных сил государств — членов НАТО и государств — участников программы НАТО "Партнерство ради мира", которые участвуют в мероприятиях по подготовке подразделений Вооруженных Сил.

Самоизоляцию должны проходить те, кто приехал из стран с широким распространением COVID-19. Однако норма не распространяется для детей до 12 лет, прибывших в Украину для обучения в вузах, дипломатов, некоторых водителей, военных НАТО, деятелей культуры по приглашению, а также в случае транзита и предоставления отрицательного результата теста на COVID-19.

Напомним, Украина обновила карантинные зоны: где ограничения будут самыми строгими.

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