Более половины населения Украины живет в бедности: официальные данные

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Гриниченко Дима
Стали известны официальные данные о том, сколько людей Украине живут в бедности. По данным Института демографии имени М.В. Петухи, более 51% украинцев проживает в бедности, в частности из-за "коронавирусного" 2020 года, сообщила директор института Элла Либанова в интервью изданию "Liga".
Бедность. Фото: Комментарии
Согласно данным первого полугодия 2020 года, количество населения Украины, которое живет в бедности, составляет как минимум 51%, а возможно и больше. Данные взяты из Государственной статистики о доходах и потреблении.
Либанова отметила, что показатель уровня бедности в Украине, который вычисляют в институте, привязан к размеру официального прожиточного минимума в 3845 гривен на человека в месяц. Стоит отметить, что официальный прожиточный минимум, который установлен государством составляет 2027 гривен.
Также она рассказала, что в 2020 года из-за коронавирусного кризиса уровень бедности в Украине значительно вырос. Причиной этому стала потеря работы и доходов множеством людей.
Ученая заявила, что на данный момент, около 2,5-3 миллионов украинцев находятся на заработках в других странах, однако из-за коронавируса эмигрантский потенциал в Украине значительно снизился, так как долгосрочную работу найти сложно.
Согласно данным Института имени Петухи, по состоянию на 2050 год в Украине останется 29-30 миллионов человек. Перепись населения, стоимость которой оценивают в 5 миллиардов гривен, планируют провести примерно в 2023 году.
Ранее "Комментарии" сообщали о том, что американский миллиардер Билл Гейтс рассказал, как можно побороть пандемию коронавируса.
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