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Билл Гейтс рассказал, как побороть пандемию

Основатель Microsoft предложил создать специальные «команды реагирования», которые помогут избежать пандемий

сегодня, 14:00
Автор:

Кириєнко Анна

Основатель Microsoft Билл Гейтс в своем ежегодном послании фонда Bill & Melinda Gates Foundation призвал людей готовиться к новым пандемиям и относиться к ним достаточно серьезно. Об этом сообщает издание The Seattle Times.

Билл Гейтс рассказал, как побороть пандемию

Способы борьбы с пандемией - Билл Гейтс. Фото: kommersant.ru

Чтобы избежать глобальных проблем и преодолеть пандемию как нынешнюю, так и последующие, Билл Гейтс советует влиятельным людям и власти вкладывать деньги в науку и развивать медицинскую сферу. Кроме того, миллиардер рассказал об эффективности "команды реагирования" — группировке профессионалов, которые сразу смогут отреагировать и локализовать серьезную проблему.

Такая команда должна быть даже в спокойные времена. Периодически ее участники должны проходить специальные учения, похожие на военные тренировки.

"Чтобы избежать трудностей, с которыми мы столкнулись в прошлом году, подготовка к пандемии должна восприниматься так же серьезно, как военный конфликт", — подчеркнул Билл Гейтс.

Напомним, что известный миллиардер вместе с женой основали благотворительный фонд Bill & Melinda Gates Foundation. В конце каждого года владельцы фонда публикуют послание с главными достижениями и планами на будущее. В прошлом году супруги выделили около 1,75 миллиарда долларов на борьбу с пандемией коронавируса в мире.

Отметим, что сам Билл Гейтс уже сделал прививку от COVID-19. Миллиардер сообщил, что после вакцинации он чувствует себя хорошо.

Также сайт "Комментарии" ранее сообщал, что корпорация Apple заняла первое место среди самых дорогих брендов мира по версии Brand Finance Global 500. Самый дорогой бренд в мире был оценен в 263,4 миллиарда долларов. Кто еще вошел в тройку лидеров, читайте в нашем материале.


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Источник: https://beta.documentcloud.org/documents/20464579-gates-annual-letter-2021-003
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