Билл Гейтс рассказал, как побороть пандемию

Основатель Microsoft Билл Гейтс в своем ежегодном послании фонда Bill & Melinda Gates Foundation призвал людей готовиться к новым пандемиям и относиться к ним достаточно серьезно. Об этом сообщает издание The Seattle Times.

Способы борьбы с пандемией - Билл Гейтс. Фото: kommersant.ru

Чтобы избежать глобальных проблем и преодолеть пандемию как нынешнюю, так и последующие, Билл Гейтс советует влиятельным людям и власти вкладывать деньги в науку и развивать медицинскую сферу. Кроме того, миллиардер рассказал об эффективности "команды реагирования" — группировке профессионалов, которые сразу смогут отреагировать и локализовать серьезную проблему.

Такая команда должна быть даже в спокойные времена. Периодически ее участники должны проходить специальные учения, похожие на военные тренировки.

"Чтобы избежать трудностей, с которыми мы столкнулись в прошлом году, подготовка к пандемии должна восприниматься так же серьезно, как военный конфликт", — подчеркнул Билл Гейтс.

Напомним, что известный миллиардер вместе с женой основали благотворительный фонд Bill & Melinda Gates Foundation. В конце каждого года владельцы фонда публикуют послание с главными достижениями и планами на будущее. В прошлом году супруги выделили около 1,75 миллиарда долларов на борьбу с пандемией коронавируса в мире.

Отметим, что сам Билл Гейтс уже сделал прививку от COVID-19. Миллиардер сообщил, что после вакцинации он чувствует себя хорошо.

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